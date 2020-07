Mieszkaniówka wraca do normalności. Ekspert wymienia powody

W czerwcu mieliśmy do czynienia z gwałtownym wzrostem aktywności deweloperów w sektorze budownictwa mieszkaniowego - ocenia HRE Investments. Jak wskazano, dla rynku mieszkaniowego kluczowe są rekordowo niskie stopy procentowe.

"Była to odpowiedź na szybko odbudowujący się popyt na mieszkania, efekt odblokowanych procedur administracyjnych i kolejny symptom szybkiego powrotu do normalności w mieszkaniówce" - napisał we wtorek analityk HRE Investments Bartosz Turek.