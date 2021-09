Kłopoty deweloperskiego giganta. "Może być chińskim czarnym łabędziem"

"Evergrande może być chińskim czarnym łabędziem z długiem finansowym 89 mld USD i 4x wyższym całkowitym zadłużeniem. Szczególnie, jeżeli spółka 'zarazi' inne spółki i banki. Wydaje się, że najpierw poznamy jednak chińskie wydanie 'whatever it takes'" - napisał na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, odnosząc się do słów byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego z 2012 roku. Wówczas chodziło o zrobienie "wszystkiego, co możliwe", bo zachować strefę euro w dobie kryzysu zadłużeniowego. W kontekście Evergrande chodzi o ratowanie firmy przed upadkiem.