Nieruchomości

Dopłaty do rat pod lupą. Będzie kontrola

osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Rynek nieruchomości. Średnie ceny mieszkań w Polsce
Źródło: TVN24
Najwyższa Izba Kontroli skontroluje program Bezpieczny kredyt 2 procent - poinformowała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak przekazała, przeprowadzenie tych działań potwierdził nowy szef NIK Mariusz Haładyj.

"Najwyższa Izba Kontroli skontroluje program Bezpieczny kredyt 2 proc. Pod koniec sierpnia wysłałam w tej sprawie list do Pana Prezesa, wówczas Mariana Banasia. I jest odpowiedź już od nowego Prezesa Pana Mariusza Haładyja: 'W planie prac NIK na 2025 przewidziane zostały działania kontrolne w sygnalizowanych przez Panią Minister obszarach'" - napisała Pełczyńska-Nałęcz na portalu X. Jak dodała, kontrola "rusza lada moment".

Szefowa resortu funduszy o wysłaniu pisma do NIK z prośbą o zbadanie procesu decyzyjnego i efektów Bezpiecznego kredytu poinformowała na platformie X 28 sierpnia br. Jak wówczas napisała, najwyższy czas przyjrzeć się temu, jak wydano ponad 20 mld zł na to, aby "doprowadzić do nawet kilkudziesięcioprocentowej zwyżki cen mieszkań".

Bezpieczny kredyt 2 proc.

Bezpieczny kredyt został wprowadzony w życie przez rząd Mateusza Morawieckiego w połowie 2023 r. i był programem dopłat do rat kredytów mieszkaniowych. Kredyt taki mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku musiało spełnić przynajmniej jedno z nich.

Kwota kredytu nie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo 600 tys. zł, jeśli kredytobiorca prowadził gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub miał co najmniej jedno dziecko. Wkład własny nie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można było skorzystać z gwarancji BGK.

1 stycznia 2024 r. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat o wstrzymaniu przyjmowania przez banki kredytujące wniosków o udzielenie Bezpiecznego Kredytu. Dzień później banki wstrzymały przyjmowanie wniosków o taki kredyt. Dopłata do rat kredytobiorcom przysługuje przez 10 lat.

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

kredyt hipotecznyProgram bezpieczny kredyt
