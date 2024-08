"Twarde nie" dla kredytu 0 procent

czytaj dalej

W Lizbonie, stolicy Portugalii, funkcjonuje nieoficjalny "podatek" dla turystów - poinformował we wtorek portal dziennika "The Guardian". Gazeta przekazała, że turyści odwiedzający restauracje w Lizbonie muszą płacić więcej niż mieszkańcy, co ma zniechęcać część z nich do przyjazdu.