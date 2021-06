Większa ochrona dla kupujących mieszkanie. Prezydent podpisał ustawę

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Kancelaria przypomniała, że ustawa modyfikuje obowiązujące obecnie instytucje oraz wprowadza nowe rozwiązania, w tym m.in. objęcie ustawą wszystkich umów, na podstawie których deweloper może zobowiązać się do ustanowienia praw wynikających z umowy deweloperskiej, to jest takich umów, na które składa się zobowiązanie dewelopera do wybudowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.