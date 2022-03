Członek RPP o podwyżkach stóp. "Wojna nie unieważniła problemu inflacji krajowej"

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podczas lutowego posiedzenia zdecydowała o podniesieniu o 50 punktów bazowych stopy referencyjnej - do 2,75 procent. To najwyższy poziom od czerwca 2013 roku.

Kotecki o cyklu podwyżek stóp procentowych

- One nie zostały unieważnione poprzez to, że wybuchła wojna. (...) Wojna nie unieważniła problemu inflacji krajowej w żaden sposób, być może go nawet wzmocniła - powiedział.