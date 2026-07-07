Nieruchomości Czerwiec przyniósł ożywienie na rynku wtórnym. Co dalej z cenami? Oprac. Paulina Karpińska |

Andrzej Domański i Włodzimierz Czarzasty o rządowych projektach mieszkaniowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Czerwiec przyniósł pierwsze od dawna sygnały większej aktywności kupujących - informuje Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.

Jak dodaje, "liczba mieszkań wycofanych z rynku była wyższa od liczby nowych ofert, co przełożyło się na spadek dostępnej oferty".

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Ceny mieszkań z drugiej ręki w czerwcu 2026

Ekspert podkreśla jednak, że sytuacja ta nie oznacza powrotu presji na wzrost cen. - W większości metropolii średnie stawki pozostają stabilne - zaznacza Wielgo.

Z analizy portalu GetHome.pl wynika, że "w Warszawie średnia cena metra kwadratowego mieszkania z rynku wtórnego spadła symbolicznie do ok. 17,9 tys. zł, a we Wrocławiu do 13,6 tys. zł. Niewielki spadek odnotowano także w Poznaniu. W Krakowie, Trójmieście i Łodzi średnie ceny praktycznie się nie zmieniły" - czytamy.

Jednak w części miast odnotowano wzrosty cen mieszkań. "Na tym tle wyróżniły się Katowice, gdzie średnia cena metra kwadratowego wzrosła z ok. 11,7 tys. do 12,1 tys. zł" - zaznaczono.

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"Wzrost ten najprawdopodobniej wynika jednak ze zmian w strukturze oferty - na rynek trafia coraz więcej relatywnie drogich mieszkań z nowych zasobów, a nie z podwyżek cen poszczególnych lokali" - wyjaśniono w publikacji.

- Mimo poprawy popytu, rynek nadal pozostaje pod silnym wpływem dużej podaży mieszkań deweloperskich - ocenia Wielgo.

Kurcząca się oferta sprzedaży mieszkań

"Z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar wynika, że w czerwcu liczba mieszkań wystawionych na sprzedaż na rynku wtórnym spadła o ok. 2 proc. w porównaniu z majem" - czytamy w analizie. "W efekcie na koniec miesiąca w sprzedaży pozostało ok. 140 tys. mieszkań wobec 143 tys. miesiąc wcześniej".

Autorzy zaznaczyli, że "w Warszawie liczba mieszkań dostępnych na rynku wtórnym spadła z ok. 15,8 tys. do 14,9 tys., czyli o 6 proc. w ciągu miesiąca. Mniejszą ofertę odnotowano także w Poznaniu (-3 proc.), Łodzi (-2 proc.), Trójmieście (-2 proc.) i we Wrocławiu (-1 proc.). Jedynie w Krakowie nastąpił niewielki wzrost liczby ogłoszeń, a w Katowicach oferta zwiększyła się o 4 proc." - czytamy.