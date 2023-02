Krach na rynku nieruchomości. Banki oferują kredyty 70-latkom

Rynek nieruchomości w Chinach jest w takiej zapaści, że niektóre banki uciekają się do drastycznych środków, w tym pozwalają klientom spłacać kredyty hipoteczne nawet do 95. roku życia - informuje portal stacji CNN.

Jak wynika z doniesień wielu państwowych mediów, niektóre banki w miastach Nanning, Hangzhou, Ningbo i Pekinie wydłużyły górną granicę wieku dla kredytów hipotecznych do 80-95 lat. Oznacza to, że osoby w wieku 70 lat mogą teraz zaciągać pożyczki na okres od 10 do 25 lat.

Rynek w zapaści

Rynek nieruchomości w Chinach przeżywa historyczny kryzys. Ceny nowych domów spadały przez 16 miesięcy z rzędu do grudnia. Sprzedaż 100 najlepszych deweloperów w kraju w ubiegłym roku wyniosła zaledwie 60 proc. poziomu z 2021 roku.

- Nowe ograniczenia wiekowe, które nie są jeszcze oficjalną polityką krajową, mają na celu tchnięcie życia w konający rynek nieruchomości w kraju - powiedział Yan Yuejin, analityk nieruchomości w E-House China Holdings.

- Zasadniczo jest to narzędzie polityki stymulujące popyt na mieszkania, ponieważ może zmniejszyć ciężar spłaty zadłużenia i zachęcić do kupowania domów - dodał.

Nowe warunki kredytu hipotecznego określane są jako "pożyczka sztafetowa". Oznacza to, że jeśli starszy kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić kredytu, to będą to musiały zrobić jego dzieci.

Kryzys demograficzny

W zeszłym miesiącu Chiny poinformowały, że ich populacja zmniejszyła się w 2022 r. po raz pierwszy od ponad 60 lat, co jest nowym kamieniem milowym w pogłębiającym się kryzysie demograficznym kraju. Liczba osób w wieku 60 lat i starszych wzrosła do 280 milionów pod koniec ubiegłego roku. To prawie 20 proc. całej populacji.

Zgodnie z wcześniejszymi zasadami, opublikowanymi przez regulatora bankowego, wiek kredytobiorcy hipotecznego plus długość kredytu hipotecznego nie powinien przekraczać 70 lat. Średnia długość życia w Chinach wynosi około 78 lat.

Chińska Komisja Regulacyjna ds. Bankowości i Ubezpieczeń nie skomentowała publicznie nowych warunków. Ale oddziały banków w całym kraju ustalają własne przepisy tych wielopokoleniowych pożyczek - pisze portal stacji CNN.

Według gazety "Beijing News", oddział Bank of Communications w chińskiej stolicy poinformował, że kredytobiorcy w wieku 70 lat mogą zaciągać kredyty mieszkaniowe na 25 lat, co oznacza, że górna granica wieku dla kredytów hipotecznych została podniesiona do 95 lat.

Ale są też warunki: spłata kredytu hipotecznego musi być zagwarantowana przez dzieci pożyczkobiorcy, a ich łączny miesięczny dochód musi być co najmniej dwukrotnością miesięcznej spłaty kredytu hipotecznego.

Z kolei oddział Citic Bank w Pekinie wydłużył górną granicę wieku dla swoich kredytów hipotecznych do 80 lat.

Skorzystają młodsi?

Hong Hao, główny ekonomista Grow Investment Group, powiedział, że to "drastyczny" środek i "może być chwytem marketingowym, aby zachęcić osoby starsze do spłacania kredytów hipotecznych dla młodszego pokolenia".

Yan Yuejin powiedział, że głównym beneficjentem tego posunięcia mogą nie być osoby starsze, ale kredytobiorcy w średnim wieku, między 40 a 59 rokiem życia. W ramach przedłużonego wieku granicznego, osoby te mogą otrzymać kredyt hipoteczny na 30 lat. To maksymalna dozwolona długość w Państwie Środka.

Według wyliczeń E-House, jeśli bank wydłuży górną granicę wieku do 80 lat, kredytobiorcy w wieku od 40 do 59 lat mogą zyskać dodatkowe 10 lat na spłatę kredytu hipotecznego. Zakładając, że ich kredyt hipoteczny wynosi milion juanów (około 145 tysięcy dolarów), wówczas ich miesięczna płatność może zostać zmniejszona o 1281 juanów (186 dolarów), czyli o 21 proc.

Autor:/ToL

Źródło: CNN