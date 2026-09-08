Nieruchomości Gwałtowny skok sprzedaży nowych mieszkań. Rosną obawy o wzrost cen Oprac. Wiktor Knowski |

W poznańskiej kamienicy były 22 mieszkania, teraz jest ich 56 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Wzrost sprzedaży o blisko 50 proc. rok do roku brzmi bardzo mocno, ale znacznie ważniejsze jest to, że drugi miesiąc z rzędu sprzedaż utrzymuje się na wysokim poziomie mimo wakacji. To pokazuje, że popyt na rynek wrócił. Kupujący znajdują produkt odpowiadający ich potrzebom i możliwościom finansowym, a duża podaż gotowych mieszkań pomaga w podjęciu decyzji" - powiedział Robert Chojnacki, założyciel i wiceprezes portalu Tabelaofert.

Ceny nowych mieszkań w Polsce

Średnia cena ofertowa w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła o 0,7 proc., natomiast od początku roku zwiększyła się o 3 proc.

W Łodzi odnotowano największy miesięczny wzrost średniej ceny, gdzie stawki skoczyły o 1,8 proc.

W Krakowie średnie ceny poszły w górę o 1,2 proc.

W Trójmieście odnotowano umiarkowany wzrost stawek o 0,9 proc.

Katowice zanotowały niewielki wzrost cen o 0,7 proc.

We Wrocławiu stawki ofertowe wzrosły o 0,6 proc.

W Poznaniu poziom cen pozostał praktycznie na niezmienionym poziomie.

Z kolei Warszawa była jedynym rynkiem ze spadkiem, gdzie średnia cena ofertowa obniżyła się o 0,5 proc.

>>> Mieszkańcy Osiedla Maltańskiego walczą o swoje domy. Apelują o wsparcie do premiera i prezydenta

Zmiana na rynku widoczna jest również w odczuciach klientów. Z sierpniowego badania IBRiS dla portalu wynika, że 51 proc. respondentów spodziewa się wzrostu cen mieszkań w najbliższym czasie. To najwyższy odsetek od początku pomiaru w lutym, kiedy takiej odpowiedzi udzielało 38 proc. badanych. Jednocześnie wyraźnie zmniejszyła się grupa osób oczekujących spadków cen - z 12 proc. w lutym do 5 proc. w sierpniu. Stabilizacji spodziewa się 22 proc. respondentów.

W ocenie Chojnackiego, obawa przed wzrostem cen jest dziś znacznie silniejsza po stronie kupujących niż po stronie firm.

Wzrost sprzedaży mieszkań

W sierpniu do sprzedaży trafiło około 3,3 tys. nowych lokali, czyli o ponad 920 mniej niż w tym samym czasie sprzedano. W efekcie łączna oferta na siedmiu największych rynkach lekko spadła, do około 69,3 tys. mieszkań. Najmocniej oferta zmniejszyła się we Wrocławiu i Łodzi - odpowiednio o 3,6 proc. i 3,5 proc. Spadki odnotowano także w Poznaniu, Trójmieście i Krakowie, podczas gdy w Warszawie oferta wzrosła o 1,9 proc.

Coraz większą rolę w sprzedaży odgrywają mieszkania gotowe do odbioru. W sierpniu odpowiadały już za blisko 37 proc. wszystkich sprzedanych lokali.

>>> W kamienicy były 22 mieszkania, jest 56. Jest nakaz ich połączenia, ale wiele zostało sprzedanych

Jak podano, Katowice należały w sierpniu do rynków z najmocniejszym odbiciem sprzedaży. Liczba sprzedanych nowych mieszkań była tam o blisko 73 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i był to już drugi z rzędu miesiąc wyraźnej poprawy. Mimo tak mocnego wzrostu sprzedaży oferta w tym mieście na koniec sierpnia była jeszcze o 0,8 proc. większa niż miesiąc wcześniej.

"Dobra sprzedaż mieszkań w wakacje zaskoczyła rynek i samych deweloperów. Za główną przyczyną optymizmu klientów uznaję duży udział mieszkań gotowych. Jednak rosnąca dalej inflacja oraz ewentualne podwyżki stóp procentowych nie dają pewności na utrzymanie tak wysokiej sprzedaży w kolejnych miesiącach. Dużo zależy też od samych deweloperów oraz nowej podaży" - dodał Chojnacki.