Mieszkania drożały "siłą rozpędu". Kolejne kwartały mogą być trudne

Rynek nieruchomości w 2023 roku

W ich ocenie mieszkania drożały "siłą rozpędu" w pierwszej połowie 2022 roku, ale potem spadający popyt wyhamował wzrost, co doprowadziło do stabilizacji cen. W warunkach wysokiej inflacji i rosnących wynagrodzeń oznacza to, że w realnym ujęciu mieszkania taniały – stwierdzili eksperci. Dodali jednak, że "jeśli nie wydarzy się nic spektakularnego", to w ujęciu nominalnym ceny nieruchomości raczej nie spadną.