Tu ceny poszły w górę. "Nic nie wskazuje, by podwyżki miały się zatrzymać"

Ceny poszły w górę

Jak skomentował ekspert portali RynekPierwotny i GetHome Marek Wielgo, "w Warszawie średnia cena metra kwadratowego lokali oferowanych przez firmy deweloperskie przebiła w styczniu pułap 17 tys. zł. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku średnia cena ofertowa nowych mieszkań w stolicy wzrosła o ponad 3 tys. zł na metrze. Na razie nic nie wskazuje na to, by podwyżki miały się zatrzymać". Z danych wynika, że w styczniu tego roku – mimo wygaśnięcia programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. – średnia cena m kw. warszawskich lokali poszła w górę o kolejne 2 proc. Przez większą część ubiegłego roku oazą stabilności była Łódź. Jednak w grudniu średnia cena mkw. w tym mieście także poszła w górę, bo deweloperzy wprowadzili do sprzedaży bardzo drogie – jak na ten rynek – mieszkania. W styczniu br. na rynek łódzki trafiła kolejna pula drogich lokali, co spowodowało wzrost średniej o 4 proc.