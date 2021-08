Wzrosty cen mieszkań przyspieszyły. Ekspert wyjaśnia dlaczego

Rekordowy popyt na rynku nieruchomości

Bartosz Turek zauważa, że chętnych do zakupu mieszkań jest więcej niż mieszkań dostępnych do sprzedaży. "I choć deweloperzy próbują uzupełnić te braki, to nie sposób zrobić to z dnia na dzień. Problemem jest dziś zbyt mała podaż mieszkań. To jej wzmocnienie jest kluczem do zaspokojenia potrzeb Polaków" - pisze analityk.