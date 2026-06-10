Nieruchomości Warszawa traci przewagę. "To nie tylko chwilowa anomalia, ale trend" Oprac. Paulina Karpińska |

Hiszpanie nie mają gdzie mieszkać. Protestują przeciwko polityce mieszkaniowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Po raz pierwszy w historii rynku nieruchomości w aglomeracji warszawskiej powstaje niemal tyle samo domów i mieszkań, co w samej stolicy - wynika z nowego raportu Otodom.

- W okresie od maja 2025 do kwietnia 2026 roku firmy deweloperskie rozpoczęły w Warszawie budowę około 12,5 tysiąca mieszkań i domów. W tym samym czasie w aglomeracji warszawskiej uruchomiono inwestycje obejmujące niemal tyle samo, bo aż 12,1 tysiąca lokali - przekazała Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom.

Jak zaznaczyła, skala inwestycji w Warszawie bywała w przeszłości nawet dwukrotnie wyższa niż dziś. Z kolei dla warszawskiego obwarzanka obecny wynik jest po prostu rekordowy.

Ekspertka: to nie tylko chwilowa anomalia, ale trend

Zdaniem Kuniewicz, "obserwowana zmiana to nie tylko chwilowa anomalia, ale trend, który będzie kształtować przyszłość całego rynku".

- Potencjał rozwoju budownictwa deweloperskiego, wyrażony w uzyskanych pozwoleniach na budowę, jest obecnie większy w obwarzanku niż w samej Warszawie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy deweloperzy uzyskali tam zgodę na realizację o blisko 2,7 tys. mieszkań i domów więcej niż w stolicy - wyjaśnia.

Jak wyjaśnia Otodom, "rekordowa podaż poza miastem zwiększa konkurencję wobec samej stolicy, gdzie stawki ofertowe nowych mieszkań rosną w tempie 14 proc. rok do roku. Obecnie firmy deweloperskie chcą za lokal w Warszawie średnio 20,1 tys. zł m kw., podczas gdy w obwarzanku - 12 tys. zł m kw." - czytamy.

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- Rekordowa liczba rozpoczętych budów w aglomeracji warszawskiej sprawia, że szukający własnego M zyskują ogromny wybór nowych domów i mieszkań tuż za granicami administracyjnymi stolicy. Trzeba jednak pamiętać, że ewentualne oszczędności przy zakupie tańszego mieszkania pod miastem przeniosą ciężar między innymi na codzienne dojazdy - podsumowuje Kuniewicz.

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