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Warszawa traci przewagę. "To nie tylko chwilowa anomalia, ale trend"

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Budownictwo pod Warszawą nie tylko dogania stolicę, ale staje się trwałym trendem na rynku nieruchomości - wynika z raportu Otodom. Deweloperzy uruchamiają tam niemal tyle samo inwestycji i uzyskują więcej pozwoleń niż w Warszawie.

Po raz pierwszy w historii rynku nieruchomości w aglomeracji warszawskiej powstaje niemal tyle samo domów i mieszkań, co w samej stolicy - wynika z nowego raportu Otodom.

- W okresie od maja 2025 do kwietnia 2026 roku firmy deweloperskie rozpoczęły w Warszawie budowę około 12,5 tysiąca mieszkań i domów. W tym samym czasie w aglomeracji warszawskiej uruchomiono inwestycje obejmujące niemal tyle samo, bo aż 12,1 tysiąca lokali - przekazała Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom.

Jak zaznaczyła, skala inwestycji w Warszawie bywała w przeszłości nawet dwukrotnie wyższa niż dziś. Z kolei dla warszawskiego obwarzanka obecny wynik jest po prostu rekordowy.

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Ekspertka: to nie tylko chwilowa anomalia, ale trend

Zdaniem Kuniewicz, "obserwowana zmiana to nie tylko chwilowa anomalia, ale trend, który będzie kształtować przyszłość całego rynku".

- Potencjał rozwoju budownictwa deweloperskiego, wyrażony w uzyskanych pozwoleniach na budowę, jest obecnie większy w obwarzanku niż w samej Warszawie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy deweloperzy uzyskali tam zgodę na realizację o blisko 2,7 tys. mieszkań i domów więcej niż w stolicy - wyjaśnia.

Jak wyjaśnia Otodom, "rekordowa podaż poza miastem zwiększa konkurencję wobec samej stolicy, gdzie stawki ofertowe nowych mieszkań rosną w tempie 14 proc. rok do roku. Obecnie firmy deweloperskie chcą za lokal w Warszawie średnio 20,1 tys. zł m kw., podczas gdy w obwarzanku - 12 tys. zł m kw." - czytamy.

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- Rekordowa liczba rozpoczętych budów w aglomeracji warszawskiej sprawia, że szukający własnego M zyskują ogromny wybór nowych domów i mieszkań tuż za granicami administracyjnymi stolicy. Trzeba jednak pamiętać, że ewentualne oszczędności przy zakupie tańszego mieszkania pod miastem przeniosą ciężar między innymi na codzienne dojazdy - podsumowuje Kuniewicz.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
NieruchomościRynek mieszkaniowysprzedaż mieszkańmieszkanieceny mieszkańWarszawaDeweloperzy
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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