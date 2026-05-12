Nieruchomości Warszawa "pędzi w stronę symbolicznej bariery". Ceny mieszkań nie zwalniają Paulina Karpińska |

Jak wyjaśnia "Rzeczpospolita", z danych Otodom wynika, że przeciętna cena nowych mieszkań w kwietniu w całej warszawskiej ofercie sięgnęła 19,7 tys. zł za mkw mieszkania. Z kolei analizy BIG DATA RynekPierwotny.pl wskazują zaś, że przekroczyła już 19,9 tys. zł za mkw.

- Stolica pędzi w stronę symbolicznej bariery 20 tysięcy złotych (za metr kwadratowy - red.) i być może przekroczy ją w maju - ocenił Marek Wielgo.

Hamowanie sprzedaży nie ograniczyło cen

Katarzyna Kuniewicz w rozmowie z "Rz" zaznaczyła, że mimo wzmożonej aktywności kupujących w kwietniu sprzedaż nowych mieszkań wyraźnie wyhamowała, to nie pociągnęło to za sobą spadku cen.

- W stolicy średnie ceny ofertowe nowych mieszkań nie chcą przestać rosnąć. Co więcej, dynamika tego trendu wyraźnie przyspiesza. O ile w marcu wzrost rok do roku wynosił 8,8 procent, o tyle w kwietniu sięgnął już 11,5 procent - wyjaśniła i dodała, że "głównym powodem jest struktura nowej podaży".

- Firmy wprowadzają do sprzedaży coraz droższe mieszkania - zaznaczyła. - W kwietniu przeciętna cena lokali trafiających do oferty sięgnęła 24 tys. zł za mkw - dodała.

Ekspertka: cena nowego mieszkania przekroczyła już psychologiczną barierę

Ekspertka wyjaśniła, że "głównym źródłem niepewności po stronie popytu (kupujących - red.) są rosnące ceny całkowite mieszkań deweloperskich".

- Średnia cena całkowita nowego mieszkania w Warszawie przekroczyła już psychologiczną barierę 1 mln zł -przekazała Kuniewicz.

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, cytowanych przez "Rz", wynika, że "w Warszawie deweloperzy sprzedali w marcu 1 797 lokali, a w kwietniu 1 442 (spadek o 20 proc.)"

