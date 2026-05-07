Nieruchomości Drożej w ofertach, taniej przy zakupie. Co dzieje się z cenami mieszkań w Warszawie Oprac. Paulina Karpińska |

Choć dostępność kredytów poprawiła się dzięki niższym stopom procentowym, to jednak ceny znacznej części oferowanych w Warszawie mieszkań przekraczają możliwości przeciętnego nabywcy - podkreślają eksperci CBRE.

Ceny mieszkań w Warszawie w I kwartale 2026

Z raportu CBRE i serwisu Tabelaofert.pl. wynika, że na koniec pierwszego kwartału 2026 r. przeciętna cena ofertowa nowego mieszkania w Warszawie wyniosła 19 358 zł za mkw., co oznacza wzrost o 6,4 proc. rok do roku.

Jednocześnie średnia ofertowa cena mieszkań sprzedanych była wyraźnie niższa i wyniosła 17 449 zł za mkw., co w ujęciu rocznym oznacza symboliczny spadek o 0,3 proc.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że obecnie na warszawski rynek trafiają głównie drogie lokale. Mieszkania wprowadzane do sprzedaży w pierwszym kwartale kosztowały średnio 20 335 zł/mkw. Przy czym, w obliczeniach nie wzięto pod uwagę kilku projektów o nietypowo wysokich cenach, które mogłyby zaburzyć obraz rynku.

- Utrzymanie korzystniejszych warunków kredytowych, w połączeniu z szeroką ofertą mieszkań gotowych i bliskich ukończenia, będzie dalej wspierać popyt w kolejnych miesiącach. Wyprzedaż tańszych mieszkań oraz wprowadzanie na rynek droższych projektów mogą podtrzymywać wzrost średnich cen ofertowych - oceniła Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE.

Jak zaznaczyła, "jednocześnie wysoki udział gotowych lokali oznacza, że kupujący wciąż mogą liczyć na atrakcyjne promocje, szczególnie w przypadku mieszkań długo pozostających w ofercie".

Tyle sprzedało się mieszkań w stolicy

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2026 r. w Warszawie sprzedano 4 239 nowych mieszkań. To o 12,8 proc. więcej niż w poprzednim kwartale oraz o 12,1 proc. powyżej średniej kwartalnej z ostatnich pięciu lat, wynoszącej 3 781 lokali. Był to jednocześnie najlepszy wynik sprzedażowy od dwóch lat, czyli od czasu, kiedy na rynek przestał oddziaływać rządowy program dopłat "Bezpieczny Kredyt 2 proc.".

- Dane potwierdzają wyraźne odbicie popytu, które w dużej mierze wspierane jest poprawą warunków kredytowych - pozostają one jednym z najważniejszych czynników wpływających na rynek - stwierdziła Mikulska.

Jak dodała, "od maja 2025 roku do marca 2026 roku stopy procentowe zostały obniżone łącznie o dwa punkty procentowe, co przełożyło się na wzrost dostępności kredytów i większe zainteresowanie zakupem mieszkań".

Tak deweloperzy regulują dostępność mieszkań

Jednocześnie widać spadek liczby nowych mieszkań. W pierwszym kwartale deweloperzy wprowadzili do sprzedaży 2 850 mieszkań, czyli o 29,7 proc. mniej niż kwartał wcześniej.

Spadek nowych inwestycji przy jednoczesnym wzroście sprzedaży przełożył się na ograniczenie oferty - na koniec marca br. dostępnych było 15 255 mieszkań, tj. o 8,6 proc. mniej niż w grudniu 2025 r.

To również najniższy poziom od września 2024 r. Jednocześnie na rynku utrzymuje się wysoki udział lokali gotowych i niesprzedanych, które stanowią już ponad jedną piątą całej oferty - co również stanowi rekord.

