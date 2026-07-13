Nieruchomości Mieszkań przybywa, chętnych coraz mniej. Spadki sięgają 40 procent Oprac. Wiktor Knowski |

Rejestr cen nieruchomości za darmo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Czerwcowa oferta mieszkań do sprzedaży jest najwyższa od początku 2026 roku. Średnia cena pozostaje stabilna - na siedmiu największych rynkach nie zmieniła się względem maja i wyniosła 16 078 zł za mkw., ale rynek coraz wyraźniej wchodzi w etap testu podaży, gdyż mieszkań przybywa szybciej niż transakcji.

Na rynek trafia dużo nowych mieszkań

- Stabilizacja cen nie jest efektem rewolucyjnych zmian legislacyjnych, ale przede wszystkim działania mechanizmów rynkowych. Od dwóch lat oferta deweloperów utrzymuje się na wysokim poziomie, a na rynek nadal trafia dużo nowych mieszkań. To właśnie wysoka podaż hamuje wzrost cen, a w części miast - jak Łódź czy Katowice - sprzyja nawet korektom - powiedziała Ewa Palus, główna analityczka portalu Tabelaofert.

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Na koniec czerwca deweloperzy oferowali blisko 69,7 tys. lokali, czyli o około 500 więcej niż miesiąc wcześniej. Najbardziej zwiększyła się oferta w Łodzi, gdzie liczba dostępnych lokali wzrosła o 4,4 proc.

W zakończonych inwestycjach dostępnych było 17,5 tys. lokali, czyli o blisko 2 tys. więcej niż w maju. Oznacza to, że co czwarte mieszkanie oferowane przez deweloperów na siedmiu największych rynkach było już ukończone. Największy udział gotowych lokali w ofercie widoczny był w Łodzi i Katowicach, gdzie przekroczył 30 proc.

- Czerwcowa fala nowych mieszkań nie wzięła się z dnia na dzień. To efekt decyzji inwestycyjnych podejmowanych wiele miesięcy wcześniej, często w zupełnie innych warunkach rynkowych. Dziś te projekty trafiają do sprzedaży w momencie, gdy kupujący są bardziej ostrożni, dłużej porównują oferty i nie podejmują decyzji tak szybko jak jeszcze kilka kwartałów temu - powiedział Robert Chojnacki, założyciel i wiceprezes portalu Tabelaofert.

Spadek sprzedaży mieszkań w Polsce

Sprzedaż mieszkań w czerwcu była słabsza niż miesiąc wcześniej. Na siedmiu największych rynkach sprzedano 3,7 tys. lokali, czyli o blisko 300 mniej niż w maju.

Spadki były jednak mocno zróżnicowane lokalnie: najmocniej sprzedaż obniżyła się w Poznaniu, o ponad 40 proc., a wyraźnie słabsze wyniki zanotowały również Trójmiasto i Katowice - w obu przypadkach o około 25 proc. Wzrost liczby sprzedanych mieszkań odnotowano jedynie we Wrocławiu i w Łodzi

Miesięczny wzrost średniej ceny był widoczny tylko we Wrocławiu, gdzie wyniósł blisko 5 proc. Za zmianę odpowiadało rozpoczęcie sprzedaży projektów o bardzo wysokim standardzie, które podniosły średnią cenę dla całego rynku. Spadki średnich cen odnotowano w Warszawie, gdzie wyniosły 1,1 proc., oraz w Katowicach 1,5 proc. W pozostałych miastach ceny utrzymały się na stabilnym poziomie.

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Porównanie z końcem 2025 roku pokazuje jednak duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi rynkami. We Wrocławiu i Warszawie średnie ceny w ciągu sześciu miesięcy wzrosły o około 4 proc. W Trójmieście wzrost wyniósł 2,5 proc, a w Poznaniu 2,2 proc. Z kolei w Katowicach średnie ceny były niższe o 1,9 proc., a w Łodzi o 1,6 proc.

- Średnia cena potrafi dziś bardziej opowiadać o strukturze oferty niż o realnych podwyżkach. Jeżeli do sprzedaży trafiają droższe projekty, średnia rośnie, nawet gdy cenniki w już sprzedawanych inwestycjach pozostają bez większych zmian. Dlatego kupujący nie powinni patrzeć wyłącznie na jedną liczbę dla całego miasta. Ważniejsze jest to, co dzieje się w konkretnym segmencie, lokalizacji i projekcie - powiedział Chojnacki.

Ceny mieszkań w segmencie popularnym

Segment popularny obejmuje mieszkania kupowane przede wszystkim na własne potrzeby - zwykle o funkcjonalnych układach, podstawowym standardzie i cenie bardziej dostępnej dla klientów kredytowych. Różnice między całą ofertą a segmentem popularnym są szczególnie widoczne w największych i najdroższych miastach.

W Warszawie średnia cena całej oferty wynosiła w czerwcu 19.413 zł za mkw., podczas gdy w segmencie popularnym było to 16.496 zł za mkw., czyli o 15,0 proc. mniej. Jeszcze większy rozdźwięk widać w Trójmieście, gdzie średnia dla całej oferty wyniosła 18.331 zł za mkw., a w segmencie popularnym 14.255 zł za mkw., czyli o 22,2 proc. mniej. We Wrocławiu mieszkania popularne kosztowały średnio 13.643 zł za mkw., wobec 15.612 zł za mkw. dla całej oferty.