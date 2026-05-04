Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości

Ceny mieszkań w kwietniu. "Akceptacja nowej normy"

|
shutterstock_1564487206
Karczewski: w obcej walucie nie bierze się kredytów, to jest zasada, której powinniśmy się nauczyć
Średnie ceny za metr kwadratowy mieszkań oferowanych przez deweloperów wzrosły w kwietniu w Warszawie i Poznaniu - wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl.

Według szacunków w kwietniu 2026 r. średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów w Warszawie przekroczyła poziom 19,7 tys. zł, rosnąc o 1 proc. w porównaniu z marcem. Oznacza to wzrost o blisko 7 proc. od początku roku oraz około 10 proc. w ujęciu rocznym.

20 tysięcy za metr kwadratowy mieszkania

"Przebicie poziomu 20 tys. zł za metr kwadratowy może mieć znaczenie nie tylko ekonomiczne, lecz także psychologiczne - jako nowy punkt odniesienia wpływający na oczekiwania cenowe i decyzje zarówno deweloperów, jak i kupujących" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Dodał, że poziom 20 tys. zł za metr kwadratowy zaczyna pełnić rolę kotwicy cenowej przy wycenie kolejnych inwestycji, a projekty oferowane poniżej tej granicy mogą być postrzegane jako relatywnie atrakcyjne, nawet jeśli jeszcze niedawno uchodziły za drogie.

"Część nabywców może przyspieszać decyzje zakupowe w obawie przed trwałym wejściem rynku na wyższy poziom cen. Inni zaczynają akceptować wyższe stawki jako nową normę, korygując swoje oczekiwania co do metrażu, lokalizacji lub standardu mieszkania. W efekcie zmienia się percepcja tego, co na rynku uchodzi za drogie, a co za akceptowalne" - napisano.

Rynek nieruchomości w Polsce. Największe miasta ze wzrostami cen
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rynek nieruchomości w Polsce. Największe miasta ze wzrostami cen

Z kraju

Droższe inwestycje w Poznaniu

Jak podano, drugim rynkiem, na którym średnie ceny metra kwadratowego nadal rosną szybciej niż w większości metropolii, jest Poznań. W kwietniu średnia cena metra kwadratowego mieszkań w ofercie deweloperów wzrosła tam o 1 proc. w porównaniu z marcem i wyniosła ok. 14,3 tys. zł. W skali roku oznacza to wzrost rzędu 6 proc. Także tutaj coraz większy wpływ na poziom średniej mają droższe inwestycje, wprowadzane do oferty przy relatywnie ograniczonej podaży mieszkań popularnych.

Stabilne ceny w innych miastach

Z danych wynika, że w pozostałych metropoliach dynamika średnich cen metra kwadratowego pozostaje wyraźnie niższa niż w Warszawie i Poznaniu, a miesięczne zmiany od kilku miesięcy mieszczą się w granicach stabilizacji.

"W Trójmieście kwiecień był kolejnym miesiącem bez zmian średniej ceny, która utrzymała się na poziomie ok. 17,7 tys. zł za metr kwadratowy. W ujęciu rocznym wzrost pozostaje wysoki, jednak krótkoterminowo rynek wyraźnie wyhamował po bardzo zmiennym 2025 r." - dodano.

W kwietniu stabilne pozostały ceny w Krakowie i we Wrocławiu. W stolicy Małopolski średnia cena metra kwadratowego pozostała na poziomie ok. 17,1 tys. zł, a we Wrocławiu – ok. 15,3 tys. zł. W obu miastach roczne wzrosty średnich cen nie przekraczają 3 proc.

Kto bierze kredyt hipoteczny, a kto płaci za mieszkanie gotówką? Nowe dane
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kto bierze kredyt hipoteczny, a kto płaci za mieszkanie gotówką? Nowe dane

"Sprzedaż nie nadąża za podażą"

Zdaniem ekspertów, największy spokój cenowy utrzymuje się w Łodzi oraz w miastach Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. W Łodzi średnia cena metra kwadratowego w kwietniu wyniosła ok. 11,6 tys. zł i była tylko symbolicznie wyższa niż rok wcześniej.

"Duża liczba mieszkań w ofercie sprawia, że średnie ceny metra kwadratowego od dłuższego czasu praktycznie się nie zmieniają" - dodano.

W miastach Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena metra kwadratowego od ponad roku oscyluje wokół 11,2 tys. zł i w kwietniu praktycznie nie różniła się od poziomu sprzed dwunastu miesięcy.

"Tam, gdzie oferta mieszkań jest duża, a sprzedaż wyraźnie nie nadąża za podażą, średnie ceny przestają rosnąć. To najlepiej widać właśnie w Łodzi i w miastach Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii" - dodał Wielgo.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Patricia May Photography/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
NieruchomościRynek mieszkaniowyceny mieszkańWarszawaPoznań
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
paliwo.jpg
Ceny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
ebay
Gigant szykuje ofertę za eBay. Możliwe wrogie przejęcie
Tech
przemysł, biznes, inwestycje, budowa, budowanie
"Polski przemysł przechodzi w tryb kryzysowy"
Z kraju
AdobeStock_199625542
"Serwis został zmuszony zakończyć działalność". 100 milionów wyparowało
Łukasz Figielski
glapiński
NBP na minusie. Ponad 35 miliardów straty
Z kraju
koloseum rzym shutterstock_506163880
Kupowali bilety, by zarobić. Znany zabytek ze zmianą dla turystów
Turystyka
warszawa shutterstock_2589249035
Stopy procentowe, nowe dane z przemysłu i rating Polski. Taki będzie tydzień w gospodarce
Z kraju
Donald Trump
"Wyprowadzimy statki" z cieśniny Ormuz. Trump ogłosił nową operację
TVN24
ropa
Więcej ropy na rynku. Kraje OPEC+ zmieniają plany
shutterstock_2534617095 (1)_1
Gigant lotniczy apeluje do polskiego rządu. "Spóźniają się na swoje loty"
Turystyka
shutterstock_2712770827_1
Popularny suplement diety z pestycydem. "Ryzyko dla zdrowia"
Handel
Kalifornia, droga, samochody, USA shutterstock_1738500128_1
Mandaty dla aut bez kierowcy. Zmieniają przepisy
Moto
lotto shutterstock_2243440457
12 milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
Paliwa benzyna
Ceny paliw po majówce. Tyle dziś kosztują
Moto
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Jedyne województwo w kraju ze spadkiem ruchu drogowego
Moto
shutterstock_2635718677
Kupili ropę od Rosji. Tankowiec z ładunkiem jest w drodze
sztuczna inteligencja, AI, roboty, technologia
Chiński sąd wydał wyrok w sprawie zwolnienia pracownika zastąpionego przez AI
Tech
Sztuczna inteligencja
Jest porozumienie Pentagonu z gigantami technologicznymi
Tech
shutterstock_1441556897
Tania linia lotnicza ogłasza upadłość. Pierwsza ofiara wojny z Iranem
Turystyka
Iran
Miliardowe straty Iranu na ropie. "Działa z pełną siłą"
Donald Trump
Trump o cenach ropy: myślałem, że będzie dużo, dużo droższa
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
sklep
Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
Handel
fabryka samochodów, aut
Groźba Trumpa "nie do przyjęcia". UE odpowiada
Moto
Prezydent USA Donald Trump
Trump uderza w UE. "Z przyjemnością informuję..."
TVN24
Sad zniszczony przez mróz w miejscowości Zakrzów
"Dla sadownictwa to jest katastrofa". Nawet stuprocentowe straty
Z kraju
Pekin
Tylko im nie Chiny nie zniosły ceł. Kara za stosunki dyplomatyczne
smartfon shutterstock_449254483
Nowa opłata od smartfonów, tabletów i komputerów. "Pożegnaliśmy lata 90."
Tech
krowy shutterstock_2133513775
Kontrowersyjna umowa weszła w życie. Rolnicy pełni obaw
Handel
Elon Musk (30.04.2026)
Musk pozywa Open Al. Miliarder przyznał, że nie doczytał umowy
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica