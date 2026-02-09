Ceny mieszkań w największych miastach w górę. Eksperci wskazują jeden powód

Nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce Źródło: TVN24

Dane portalu Rynekpierwotny.pl obejmują siedem największych metropolii w Polsce - Warszawę, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź i Katowice (wraz z okolicznymi miastami).

Autorzy raportu wskazali, że wszystkie metropolie, w których miesiąc do miesiąca wzrosła średnia cena za metr kwadratowy, łączy pojawienie się w sprzedaży dużej puli bardzo drogich lokali, które wywindowały ceny na rekordowe poziomy.

Ceny mieszkań w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Katowicach

Analitycy zwrócili uwagę, że w ofercie mieszkań w Warszawie pojawiły się lokale, których średnia cena za metr kwadratowy wynosiła ok. 24,4 tys. zł, co spowodowało, że średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań oferowanych przez warszawskich deweloperów poszła w górę o 4 proc., do ok. 19,1 tys. zł.

Wzrosty średnich cen za m kw. odnotowano też w Krakowie, Trójmieście i Katowicach - w każdym z tych miast po ok. 1 proc. Tym samym wyniosły one odpowiednio 16,9 tys. zł, 17,7 tys. zł i 11,4 tys. zł. "Również w tych metropoliach na rynek trafiły stosunkowo drogie – jak na lokalne warunki – mieszkania" - zaznaczyli autorzy.

Eksperci podkreślili, że w ofercie trójmiejskich deweloperów udział mieszkań z ceną przekraczającą 20 tys. zł za metr kwadratowy zwiększył się w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 24 do 33 proc. W przypadku Trójmiasta oraz Warszawy pogorszyła się dostępność lokali w bardziej przystępnych cenach, czyli w przedziale 12–15 tys. zł za metr kwadratowy. W stolicy oferta takich mieszkań skurczyła się w styczniu o 4 proc., a w Trójmieście – o 2 proc. Natomiast w Krakowie przybyło 3 proc. takich mieszkań, choć jednocześnie niemal całkowicie zniknęły lokale z ceną do 10 tys.

Tu ceny pozostały na tym samym poziomie

Jak dodali, w Poznaniu i Łodzi po raz pierwszy od trzech miesięcy nie wzrosła średnia cena m kw. lokali pozostających w ofercie. W styczniu wynosiła ona odpowiednio ok. 13,9 tys. zł w Poznaniu oraz ok. 11,5 tys. zł w Łodzi. Na tym samym poziomie pozostała też - czwarty miesiąc z rzędu - średnia cena we Wrocławiu (15,2 tys. zł).

"W ujęciu rocznym we wszystkich metropoliach średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań była w styczniu wyższa: o 1 proc. w Łodzi, o 2 proc. w Krakowie i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Katowice i okolice - red.), o 3 proc. we Wrocławiu, o 4 proc. w Poznaniu, o 8 proc. w Warszawie oraz o 11 proc. w Trójmieście” - podali autorzy.

Z danych portalu wynika, że w styczniu deweloperzy działający w siedmiu największych metropoliach znaleźli chętnych w sumie na ok. 5 tys. mieszkań, czyli o jedną piątą więcej niż średnio miesięcznie w IV kw. 2025 r. Jednak część mieszkań sprzedanych w grudniu mogła zostać zaliczona do styczniowej sprzedaży, ponieważ niektórzy deweloperzy zaktualizowali swoje bazy danych z niewielkim opóźnieniem. "Nie zmienia to faktu, że liczba zawartych w styczniu umów deweloperskich była wyraźnie wyższa od średniej miesięcznej z całego 2025 r., która wynosiła ok. 4,1 tys" - podali autorzy.

W Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu w styczniu deweloperzy dostarczyli na rynek więcej mieszkań niż sprzedali. W efekcie w stolicy Polski oferta firm deweloperskich wzrosła o 4 proc. (do 18,1 tys. lokali), o tyle samo w Trójmieście (do 9 tys.), o 3 proc. w Krakowie (do 11,9 tys.) oraz o 1 proc. we Wrocławiu (do 10,3 tys.). W Łodzi i Poznaniu oferta skurczyła się o 1 proc., do odpowiednio 11,8 tys. i 8,1 tys. mieszkań. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii liczba lokali w ofercie utrzymała się na poziomie z grudnia i wyniosła 11,1 tys.

Opracowała Paulina Karpińska