Nieruchomości

Ceny mieszkań w największych miastach w górę. Eksperci wskazują jeden powód

osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce
Źródło: TVN24
Średnia cena metra kwadratowego mieszkania od dewelopera w stolicy przekroczyła w styczniu 19 tysięcy złotych - wynika z danych portalu Rynekpierwotny.pl. To wzrost w skali miesiąca o 4 procent. Więcej zapłacimy także w Krakowie, Trójmieście i Katowicach.

Dane portalu Rynekpierwotny.pl obejmują siedem największych metropolii w Polsce - Warszawę, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź i Katowice (wraz z okolicznymi miastami).

Autorzy raportu wskazali, że wszystkie metropolie, w których miesiąc do miesiąca wzrosła średnia cena za metr kwadratowy, łączy pojawienie się w sprzedaży dużej puli bardzo drogich lokali, które wywindowały ceny na rekordowe poziomy.

Ceny mieszkań w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Katowicach

Analitycy zwrócili uwagę, że w ofercie mieszkań w Warszawie pojawiły się lokale, których średnia cena za metr kwadratowy wynosiła ok. 24,4 tys. zł, co spowodowało, że średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań oferowanych przez warszawskich deweloperów poszła w górę o 4 proc., do ok. 19,1 tys. zł.

Wzrosty średnich cen za m kw. odnotowano też w Krakowie, Trójmieście i Katowicach - w każdym z tych miast po ok. 1 proc. Tym samym wyniosły one odpowiednio 16,9 tys. zł, 17,7 tys. zł i 11,4 tys. zł. "Również w tych metropoliach na rynek trafiły stosunkowo drogie – jak na lokalne warunki – mieszkania" - zaznaczyli autorzy.

Eksperci podkreślili, że w ofercie trójmiejskich deweloperów udział mieszkań z ceną przekraczającą 20 tys. zł za metr kwadratowy zwiększył się w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 24 do 33 proc. W przypadku Trójmiasta oraz Warszawy pogorszyła się dostępność lokali w bardziej przystępnych cenach, czyli w przedziale 12–15 tys. zł za metr kwadratowy. W stolicy oferta takich mieszkań skurczyła się w styczniu o 4 proc., a w Trójmieście – o 2 proc. Natomiast w Krakowie przybyło 3 proc. takich mieszkań, choć jednocześnie niemal całkowicie zniknęły lokale z ceną do 10 tys.

blok mieszkania budynek Kielce podatek od nieruchomości
Polacy zainteresowani kupnem mieszkań. Jest ku temu powód
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Wyjątkowo duża pula na rynku. "Telefony znów zaczęły dzwonić"

Tu ceny pozostały na tym samym poziomie

Jak dodali, w Poznaniu i Łodzi po raz pierwszy od trzech miesięcy nie wzrosła średnia cena m kw. lokali pozostających w ofercie. W styczniu wynosiła ona odpowiednio ok. 13,9 tys. zł w Poznaniu oraz ok. 11,5 tys. zł w Łodzi. Na tym samym poziomie pozostała też - czwarty miesiąc z rzędu - średnia cena we Wrocławiu (15,2 tys. zł).

Komu zmaleje rata kredytu hipotecznego? "Duży spadek"
Komu zmaleje rata kredytu hipotecznego? "Duży spadek"

Pieniądze

"W ujęciu rocznym we wszystkich metropoliach średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań była w styczniu wyższa: o 1 proc. w Łodzi, o 2 proc. w Krakowie i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Katowice i okolice - red.), o 3 proc. we Wrocławiu, o 4 proc. w Poznaniu, o 8 proc. w Warszawie oraz o 11 proc. w Trójmieście” - podali autorzy.

Z danych portalu wynika, że w styczniu deweloperzy działający w siedmiu największych metropoliach znaleźli chętnych w sumie na ok. 5 tys. mieszkań, czyli o jedną piątą więcej niż średnio miesięcznie w IV kw. 2025 r. Jednak część mieszkań sprzedanych w grudniu mogła zostać zaliczona do styczniowej sprzedaży, ponieważ niektórzy deweloperzy zaktualizowali swoje bazy danych z niewielkim opóźnieniem. "Nie zmienia to faktu, że liczba zawartych w styczniu umów deweloperskich była wyraźnie wyższa od średniej miesięcznej z całego 2025 r., która wynosiła ok. 4,1 tys" - podali autorzy.

W Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu w styczniu deweloperzy dostarczyli na rynek więcej mieszkań niż sprzedali. W efekcie w stolicy Polski oferta firm deweloperskich wzrosła o 4 proc. (do 18,1 tys. lokali), o tyle samo w Trójmieście (do 9 tys.), o 3 proc. w Krakowie (do 11,9 tys.) oraz o 1 proc. we Wrocławiu (do 10,3 tys.). W Łodzi i Poznaniu oferta skurczyła się o 1 proc., do odpowiednio 11,8 tys. i 8,1 tys. mieszkań. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii liczba lokali w ofercie utrzymała się na poziomie z grudnia i wyniosła 11,1 tys.

Opracowała Paulina Karpińska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ceny mieszkańDeweloperzyRynek mieszkaniowymieszkanie
