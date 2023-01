"Skala załamania" na rynku. Prognozy

Za wcześnie, aby można było mówić o polu do obniżek cen w nowych inwestycjach deweloperskich, przede wszystkim z uwagi na koszty produkcyjne, koszty pracy oraz ewentualnej obsługi długu – ocenia Patryk Kozierkiewicz z Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Z prognoz organizacji wynika, że w perspektywie roku ceny mieszkań ustabilizują się na dotychczasowych poziomach. Jednocześnie z ankiety przeprowadzonej wśród części członków wynika, że nowe inwestycje planuje ograniczyć niemal 100 procent badanych.

Według szacunków PZFD w 2022 r. łączna liczba rozpoczynanych inwestycji deweloperskich będzie mniejsza o 32-33 proc. w porównaniu do roku 2021. W 2023 spadnie o kolejne 30-40 proc. - prognozuje organizacja.

Ograniczenie nowych inwestycji

"Szacuje się, że skala załamania względem 2021 roku wyniesie nawet ponad 50 proc., co oznacza, że zamiast 166 tysięcy mieszkań, rozpoczniemy budowę ok. 70-80 tysięcy nowych lokali" - wskazuje PZFD. Dodano, że - według ankiety przeprowadzonej wśród części członków - nowe inwestycje planuje ograniczyć niemal 100 proc. ankietowanych, w tym 48 proc. z nich o ponad połowę. - W najbliższym czasie inwestorzy będą decydować się na realizację lepiej zlokalizowanych projektów, które z reguły cieszą się większym zainteresowaniem klienta gotówkowego. W razie ewentualnego niepowodzenia sprzedaży, tak umiejscowione inwestycje będą mogły zasilić rynek najmu. Takiej poduszki bezpieczeństwa nie będą miały projekty gorzej skomunikowane, położone na obrzeżach, stąd ich realizacja może okazać się zbyt ryzykowna i zostanie odłożona na czas poprawy rynkowej koniunktury – ocenił ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich Patryk Kozierkiewicz. Zdaniem PZFD relatywnie stabilnie kształtować będzie się liczba projektów premium, skierowanych do klientów gotówkowych. "Trendem będzie również projektowanie większej liczby mieszkań o mniejszej powierzchni, a zarazem większym potencjale sprzedażowym - oczywiście z uwzględnieniem rozwiązań projektowych takich jak minimalna liczba miejsc postojowych" - zastrzeżono.