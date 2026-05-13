Nieruchomości Młodzi marzą o własnych mieszkaniach. "Są wypychani z miast" Wiktor Knowski

Według danych przedstawionych w badaniu "Diagnoza młodzieży 2026" 53 proc. młodych dorosłych (w wieku 25-34 lat) mieszka z rodzicami, 48 proc. osób po 29. r. ż. odracza rodzicielstwo z powodów mieszkaniowych a 64 proc. uważa, że państwo nie działa, by poprawić ich sytuację mieszkaniową.

- Te dane wskazują jasno, że rząd nie spełnia swojej roli - ocenia Gabriela Wilczyńska z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej.

Dodała, że obecnie rynek nie zapewnia możliwości stabilnego wynajmu ponieważ jest w pełni zdominowany przez prywatnych właścicieli. - Wynajmowanie pojedynczego pokoju w stolicy to jest (koszt) 1,5 tysiąca złotych. To nie jest normalna sytuacja. Mnie dziwi to, że mimo, że raporty mówią jasno, że sytuacja (rynku mieszkaniowego) jest tragiczna, to działania podejmowane (przez władze) są bardzo bezpieczne - dodała.

"Święte krowy" rynku mieszkaniowego

Wilczyńska podkreśliła, że rząd nie chce ingerować w rynek prywatny, który jej zdaniem jest zdominowany przez "święte krowy". - Nie czujemy, żeby to był palący problem dla władz - dodała.

- Ja się na żaden kredyt łapać nie będę - odpowiedziała przedstawicielka Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej na pytanie czy wolałaby własne mieszkanie na kredyt czy mieszkanie komunalne z niskim czynszem.

- Podzielam krytyczną ocenę poprzednich rządów - powiedział Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii, odpowiedzialny za mieszkalnictwo. - Nie dziwię się poirytowaniu osób młodych, absolutnie podzielam ich opinię.

Równocześnie podkreślił, że rząd pracuje nad serią programów wspierających mieszkalnictwo. M.in. budowę 400 tys. mieszkań. - Nie ma powiatu, w którym by jakaś inwestycja nie powstawała - powiedział.

- W Polsce budujemy system lepszy niż wiedeński. Młoda para, która zarabia około 20 tysięcy netto, będzie się kwalifikowała do mieszkania społecznego w Warszawie. Chcemy, żeby ta oferta była dla osób, które chcą stabilnego najmu - powiedział Lewandowski.

- Młode pokolenie ma prawo oczekiwać od Państwa wsparcia - ocenił Paweł Rabiej koordynator badania "Diagnoza młodzieży 2026". Dodał, że mieszkanie jest główną potrzebą młodych.

- Mieszkanie jest blokerem dorosłości - powiedział.

Dodał przy tym, że obecne inicjatywy rządu mogą stanowić podstawę do stworzenia kompleksowej polityki mieszkaniowej, która mogłaby zaadresować problemy młodych. Jego zdaniem najważniejsze jest jednak utrzymanie zaproponowanych programów, żeby te mogły przynieść konkretne efekty.

- Mamy w tym momencie pewien zrąb instrumentów i narzędzi na którym można już budować stabilne rozwiązania, ale kluczem jest stabilność - stwierdził.

Dodał jednak, że "trzeba zastanowić się, o jakie elementy uzupełnić system". - Samorządy muszą tu grać główną rolę - stwierdził Rabiej.

Rola spółdzielni

Jan Śpiewak podkreślił natomiast rolę inwestowania w akademiki, co potencjalnie mogłoby zmniejszyć presję na rynek prywatny. Równocześnie zaznaczył, że konieczne są silniejsze regulacje dotyczące prywatnych właścicieli mieszkań. - Bez uporządkowania rynku prywatnego, rynek publiczny zawsze będzie niedomagał - stwierdził socjolog i działacz społeczny.

- Kto mógł, to je wziął, a reszcie społeczeństwa odbiły się czkawką - ocenił program kredyt 2 proc. na mieszkanie - Od 2007 mieliśmy tylko programy dopłat, co zaburzało ten rynek - dodał.

Dodał, że sytuacje na rynku mieszkań mogłyby poprawić spółdzielnie. - Posiadają ogromne grunty i wiedzą, jak budować mieszkania, ale niestety brak transparentności i dziwne interesy z deweloperami sprawiają, że tych mieszkań nie przybywa. Oczekiwałbym działań rządu, żeby zachęcił spółdzielnie, żeby dołączyły się do tego budownictwa - ocenił.

Mówił również o brakach w infrastrukturze towarzyszącej mieszkaniom. - Młodzi ludzie są wypychani z miast, są więźniami swojego samochodu - dodał Śpiewak.

