Nieruchomości Nowe dane z rynku mieszkaniowego. Warszawa wyróżnia się na tle innych miast Oprac. Paulina Karpińska |

Tusk o najmie krótkoterminowym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock/ Fotokon

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Według wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, w Warszawie średnia cena metra kwadratowego mieszkań w ofercie deweloperów obniżyła się w sierpniu o 1 proc., do 19,6 tys. zł.

Na pozostałych sześciu największych rynkach miesięczne zmiany średniej ceny były symboliczne. W Krakowie średnia wyniosła 17,3 tys. zł za metr kwadratowy, w Trójmieście 17,9 tys. zł, we Wrocławiu 15,9 tys. zł, w Poznaniu 14,3 tys. zł, w Łodzi 11,6 tys. zł, a w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 11,2 tys. zł za metr.

Spadek cen mieszkań w największych metropoliach kraju

W ocenie ekspertów spadek cen w Warszawie nie oznacza, że deweloperzy zaczęli obniżać ceny mieszkań.

"Główną rolę odegrała zmiana struktury oferty. W sierpniu na stołeczny rynek trafiła bowiem większa pula mieszkań z segmentu popularnego. Ich średnia cena 16,4 tys. zł za metr kwadratowy była wyraźnie niższa od średniej dla całej warszawskiej oferty. Pojawienie się relatywnie tanich lokali sprawiło więc, że obniżyła się średnia cena liczona dla wszystkich mieszkań znajdujących się w sprzedaży" - czytamy.

Z danych wynika, że sierpień był miesiącem wprowadzania mieszkań z segmentu popularnego także na innych dużych rynkach.

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Inną sytuację w zakresie cen na rynku pokazuje mediana. We wszystkich siedmiu metropoliach mediana ceny metra kwadratowego jest niższa od średniej. Największa różnica występuje w Warszawie. Przy średniej na poziomie 19,6 tys. zł mediana wynosi 17,4 tys. zł za metr kwadratowy.

We Wrocławiu jest to odpowiednio 15,9 tys. i 14,5 tys. zł, w Krakowie 17,3 tys. i 16 tys. zł, a w Poznaniu 14,3 tys. i 13,5 tys. zł. W Trójmieście średnia cena metra kwadratowego wynosi 17,9 tys. zł, a mediana 17,6 tys. zł. W Łodzi jest to 11,6 tys. wobec 11,3 tys. zł, natomiast w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 11,2 tys. i 10,9 tys. zł.

Kurcząca się oferta

Z raportu wynika także, że na wielu rynkach kurczy się oferta mieszkań z niższych segmentów cenowych. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście za relatywnie tańsze mieszkania przyjęto lokale kosztujące do 15 tys. zł za metr kwadratowy. W Poznaniu, Łodzi oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii granicą jest 12 tys. zł za metr.

Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba takich mieszkań zmniejszyła się:

w Warszawie z 5,3 tys. do 4,5 tys. lokali, czyli o 16 proc.,

we Wrocławiu z 6 tys. do 5,1 tys. (-14 proc.),

w Trójmieście z 3,5 tys. do 3,4 tys. (-2 proc.)

w Poznaniu z 2,7 tys. do 2,1 tys. mieszkań (-23 proc.).

"Wyjątkiem okazał się Kraków, gdzie oferta mieszkań kosztujących mniej niż 15 tys. zł za metr kwadratowy wzrosła z 3,5 tys. do 3,7 tys. lokali (+7 proc.). Także w Łodzi przybyło mieszkań z ceną nieprzekraczającą 12 tys. zł za metr kwadratowy – ich liczba zwiększyła się z 5,7 tys. do 6,1 tys. (+7 proc.). Jeszcze większy wzrost odnotowano w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie oferta takich lokali zwiększyła się z 6,6 tys. do 7,2 tys. mieszkań (+10 proc.)" - dodano.