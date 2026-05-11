Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości

Rząd szykuje zmiany dla deweloperów. Zakaz podwyżek, wyższe kary

|
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Czarnek do młodych o polityce mieszkaniowej. Krytykowany za brak empatii
Źródło: TVN24
Projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii przewiduje zakaz waloryzacji ceny lokalu na niekorzyść nabywcy po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej. Jeśli deweloper nie wywiązałby się ze zobowiązań, zwrot opłaty rezerwacyjnej wyniósłby jej czterokrotną wartość.

Chodzi o projekt "ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym i ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw".

Zakaz waloryzacji cen

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu waloryzacji ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na niekorzyść nabywcy po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej, dzięki czemu nabywca uzyska gwarancję niezmienności ceny, natomiast ryzyko związane ze zmianą kosztów inwestycji ponosić będzie deweloper.

Projekt zakłada też zwiększenie zwrotu opłaty rezerwacyjnej z podwójnej do poczwórnej jej wysokości, w przypadku niewywiązania się przez dewelopera ze zobowiązań. W ocenie MRiT, zniechęci to deweloperów do jednostronnego zrywania umów w sytuacjach wzrostu cen rynkowych i zapewni większą stabilność obrotu.

Kupili mieszkania, wprowadzili się i mogą je stracić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kupili mieszkania, wprowadzili się i mogą je stracić

Klaudia Kamieniarz

Więcej funkcji Portalu DOM

Proponowane zmiany przewidują też rozszerzenie zakresu funkcjonalności Portalu DOM (Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami), prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Prezentowane przez portal informacje mają być uzupełniane danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych (m.in. UOKiK, urzędów nadzoru budowlanego, czy Krajowego Rejestru Sądowego). Jak wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR), "umożliwi to obywatelom bieżące porównanie działalności deweloperów oraz ocenę ich wiarygodności".

Użytkownicy Portalu DOM będą mogli znaleźć dane identyfikacyjne dotyczące danego dewelopera, informacje na temat podejmowanych przez niego przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych, w tym te dotyczące ewentualnych opóźnień w ich realizacji. Sprawdzić będzie można również, czy deweloper odprowadza składki do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, czy zostały na niego nałożone kary przez właściwe organy (UOKiK, urzędy nadzoru budowlanego), a także czy wobec dewelopera toczą się postępowania sądowe w sprawie restrukturyzacji lub ogłoszenia upadłości.

"Uzyskane informacje umożliwią również organom publicznym utworzenie bieżącej analizy funkcjonowania rynku deweloperskiego, w tym sporządzenie statystyki liczby zakończonych przedsięwzięć inwestycyjnych, czy średnich opóźnień w ich ukończeniu. Rozszerzona funkcjonalność Portalu DOM ma docelowo wspomagać obywateli zainteresowanych zakupem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego poprzez umożliwienie im otrzymania w prosty i przejrzysty sposób zbioru niezbędnych informacji o potencjalnym kontrahencie" - zaznaczono w OSR.

Uwierzyli w państwowy program. Są "rozżaleni i wściekli"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uwierzyli w państwowy program. Są "rozżaleni i wściekli"

Joanna Rubin-Sobolewska

Zmiana wzoru prospektu informacyjnego

Projekt przewiduje również zmianę wzoru prospektu informacyjnego, stanowiącego integralny element umowy deweloperskiej, umowy niedeweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej. Rozszerzona ma zostać sekcja dotycząca historii i doświadczenia dewelopera o informacje w zakresie postępowań karnych i cywilnych związanych z jego działalnością gospodarczą.

Prospekt ma też być uzupełniony o jednolity wzór tabelaryczny dotyczący standardu wykończenia nieruchomości, obejmujący szczegółowe parametry techniczne.

"Oczekiwanym efektem jest zapewnienie przejrzystości dokumentacji technicznej i prawnej oraz stworzenie podstaw do skuteczniejszego dochodzenia roszczeń reklamacyjnych" - zauważyło MRiT.

To pokazują ceny mieszkań w Warszawie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To pokazują ceny mieszkań w Warszawie

Nowa procedura odbioru

Projekt przewiduje także modyfikację procedury odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Konsument ma uzyskać możliwość przesłania protokołu odbioru wraz z listą wad drogą elektroniczną bądź pocztową, co pozwoli na uwzględnienie raportów przygotowanych przez specjalistów technicznych. Deweloper lub jego pełnomocnik zostanie natomiast zobowiązany do uczestnictwa w czynności odbioru. W rezultacie zgłoszone wady będą miały charakter wiążący i podlegać będą ustawowym terminom.

Dodatkowo deweloperzy mają być zobligowani do udostępnienia na swoich stronach internetowych rzutów mieszkań z powierzchniami pomieszczeń, informacji o pomieszczeniach przynależnych oraz jednoznacznego oznaczenia wizualizacji jako materiałów poglądowych. "Celem tej zmiany jest ograniczenie stosowania nieuczciwych praktyk marketingowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do podstawowych informacji na wstępnym etapie zapoznawania się z ofertą" - wskazał resort rozwoju i technologii.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Rynek mieszkaniowyDeweloperzymieszkaniesprzedaż mieszkań
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Garo
Szwedzka spółka wycofuje się z Polski. Powodem rosnące koszty
Ze świata
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Skromne podwyżki emerytur. Oto prognozy na 2027 rok
Dla seniora
shutterstock_2594879757
Bruksela prowadzi rozmowy z gigantami AI z USA
Tech
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek w Sejmie
PiS przeciwko kryptoaktywom. Posłowie chcą zakazu działalności
Z kraju
shutterstock_2400636179
OpenAI odpiera zarzuty po strzelaninie. Rodzina ofiary obwinia ChatGPT
Tech
Spirit Airlines
To koniec ery tanich lotów? Ważny sygnał dla branży
Ze świata
Damaszek
Unia znosi ograniczenia dla Syrii. Koniec sankcji handlowych
Ze świata
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Co z obniżką stóp? Kluczowe instytucje zmieniają projekcje
Ze świata
jacht christina o włochy shutterstock_1074345215
Olbrzymia przecena. Legendarny jacht wciąż czeka na kupca
Ze świata
Kijów, Ukraina
Pożyczka dla Ukrainy. Są nowe informacje
Ze świata
Profil Zaufany to darmowy podpis elektroniczny dla użytkownika internetu, który chce załatwiać sprawy urzędowe przez ePUAP
Usunięto awarię rządowego serwisu
Tech
giełda notowania
Nintendo pod presją. Inwestorzy czekają na nowe gry
Tech
samolot smartfon czytnik shutterstock_1183257406
Zmiana ostrzeżeń MSZ dla dwóch państw. "Odradzamy"
Turystyka
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Takie będą ceny paliw we wtorek. Jest komunikat
Moto
Dua Lipa
Wielki koncern z wielkim pozwem. Gwiazda pop z milionowymi roszczeniami
Tech
meble sofy sklep shutterstock_2449269991
Brak odpowiedzi się nie opłacił. Surowa kara za ignorowanie urzędu
Z kraju
27
Polska zaskarżyła do TSUE umowę z krajami Mercosur
Z kraju
portfel, pieniądze
Tyle zarabiają Polacy. Nowe dane
Pieniądze
To już X edycja kongresu Impact
Ostatnie chwile przed Impact'26. Na liście gości premierzy, ambasadorzy i nobliści
Z kraju
praca biuro shutterstock_2572543283
"Ogromna skala" zjawiska. Nowa broń inspekcji pracy
Łukasz Figielski
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Trump w Chinach, wymiana szefa FED i PKB Polski. Taki będzie tydzień w światowej gosodarce
Z kraju
platforma wiertnicza shutterstock_225139657
Rynek reaguje na słowa Trumpa po propozycji Iranu
Rynki
Donald Trump - Xi Jinping (zdjęcie archiwalne)
Trump poleci do Chin. Wśród tematów Iran i Rosja
Ze świata
Paliwa benzyna
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
Czy nadchodzi reaktywacji polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika
Reaktywacja polskiego elektryka. "Będzie to skrojone pod Europę"
TVN24
Miłosz Motyka
Minister energii o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
Z kraju
Donald Trump
"Bastion wolności" Trumpa pod kreską. Spółka traci setki milionów
Tech
norwegia oslo pociag dworzec
Od fiordów po Berlin. Rusza wyjątkowa trasa kolejowa
Turystyka
ciesnina ormuz
Saudi Aramco: wojna z Iranem kosztowała świat miliard baryłek ropy
Ze świata
nieruchomości, ceny mieszkań
Ponad pół miliona różnicy. Tyle wynosi dopłata za komfort
Nieruchomości

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica