Nieruchomości Rząd szykuje zmiany dla deweloperów. Zakaz podwyżek, wyższe kary Oprac. Wiktor Knowski |

Czarnek do młodych o polityce mieszkaniowej. Krytykowany za brak empatii Źródło: TVN24

Chodzi o projekt "ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym i ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw".

Zakaz waloryzacji cen

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu waloryzacji ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na niekorzyść nabywcy po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej, dzięki czemu nabywca uzyska gwarancję niezmienności ceny, natomiast ryzyko związane ze zmianą kosztów inwestycji ponosić będzie deweloper.

Projekt zakłada też zwiększenie zwrotu opłaty rezerwacyjnej z podwójnej do poczwórnej jej wysokości, w przypadku niewywiązania się przez dewelopera ze zobowiązań. W ocenie MRiT, zniechęci to deweloperów do jednostronnego zrywania umów w sytuacjach wzrostu cen rynkowych i zapewni większą stabilność obrotu.

Więcej funkcji Portalu DOM

Proponowane zmiany przewidują też rozszerzenie zakresu funkcjonalności Portalu DOM (Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami), prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Prezentowane przez portal informacje mają być uzupełniane danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych (m.in. UOKiK, urzędów nadzoru budowlanego, czy Krajowego Rejestru Sądowego). Jak wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR), "umożliwi to obywatelom bieżące porównanie działalności deweloperów oraz ocenę ich wiarygodności".

Użytkownicy Portalu DOM będą mogli znaleźć dane identyfikacyjne dotyczące danego dewelopera, informacje na temat podejmowanych przez niego przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych, w tym te dotyczące ewentualnych opóźnień w ich realizacji. Sprawdzić będzie można również, czy deweloper odprowadza składki do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, czy zostały na niego nałożone kary przez właściwe organy (UOKiK, urzędy nadzoru budowlanego), a także czy wobec dewelopera toczą się postępowania sądowe w sprawie restrukturyzacji lub ogłoszenia upadłości.

"Uzyskane informacje umożliwią również organom publicznym utworzenie bieżącej analizy funkcjonowania rynku deweloperskiego, w tym sporządzenie statystyki liczby zakończonych przedsięwzięć inwestycyjnych, czy średnich opóźnień w ich ukończeniu. Rozszerzona funkcjonalność Portalu DOM ma docelowo wspomagać obywateli zainteresowanych zakupem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego poprzez umożliwienie im otrzymania w prosty i przejrzysty sposób zbioru niezbędnych informacji o potencjalnym kontrahencie" - zaznaczono w OSR.

Zmiana wzoru prospektu informacyjnego

Projekt przewiduje również zmianę wzoru prospektu informacyjnego, stanowiącego integralny element umowy deweloperskiej, umowy niedeweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej. Rozszerzona ma zostać sekcja dotycząca historii i doświadczenia dewelopera o informacje w zakresie postępowań karnych i cywilnych związanych z jego działalnością gospodarczą.

Prospekt ma też być uzupełniony o jednolity wzór tabelaryczny dotyczący standardu wykończenia nieruchomości, obejmujący szczegółowe parametry techniczne.

"Oczekiwanym efektem jest zapewnienie przejrzystości dokumentacji technicznej i prawnej oraz stworzenie podstaw do skuteczniejszego dochodzenia roszczeń reklamacyjnych" - zauważyło MRiT.

Nowa procedura odbioru

Projekt przewiduje także modyfikację procedury odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Konsument ma uzyskać możliwość przesłania protokołu odbioru wraz z listą wad drogą elektroniczną bądź pocztową, co pozwoli na uwzględnienie raportów przygotowanych przez specjalistów technicznych. Deweloper lub jego pełnomocnik zostanie natomiast zobowiązany do uczestnictwa w czynności odbioru. W rezultacie zgłoszone wady będą miały charakter wiążący i podlegać będą ustawowym terminom.

Dodatkowo deweloperzy mają być zobligowani do udostępnienia na swoich stronach internetowych rzutów mieszkań z powierzchniami pomieszczeń, informacji o pomieszczeniach przynależnych oraz jednoznacznego oznaczenia wizualizacji jako materiałów poglądowych. "Celem tej zmiany jest ograniczenie stosowania nieuczciwych praktyk marketingowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do podstawowych informacji na wstępnym etapie zapoznawania się z ofertą" - wskazał resort rozwoju i technologii.

