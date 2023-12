Tak rosły ceny mieszkań. Raport NBP

W trzecim kwartale do użytku oddano nieco ponad 49 tysięcy mieszkań, czyli o 15 procent rok do roku oraz o 13,5 procent mniej w stosunku do drugiego kwartału - poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Podał także, jak rosły ceny mieszkań w największych miastach.

W opublikowanym w czwartek raporcie pt. "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2023 r." Narodowy Bank Polski podał, że wydano pozwolenia na budowę 62,4 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o ok. 15,3 proc. w stosunku do drugiego kwartału tego roku i mniej o blisko 35,8 proc. w stosunku do trzeciego kwartału 2022 r.

Wzrost cen mieszkań - raport NBP

"Na rynkach pierwotnych nominalne średnie ceny transakcyjne mkw. nowych mieszkań (RPT) wzrosły zarówno kw./kw. (kwartał do kwartału), jak i r/r (rok do roku), zwłaszcza we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdyni i Krakowie, natomiast zmniejszyły się w Łodzi" - napisano w raporcie.

Ceny te wzrosły o 6,4 proc. kdk i 9,9 proc. rdr w Warszawie, w Gdańsku odpowiednio o 2,3 proc. i 0,3 proc., w Gdyni o 4,2 proc. i 7 proc, w Krakowie o 4,9 proc. i 5,5 proc., w Poznaniu o 5,3 proc. i 9,8 proc., we Wrocławiu o 2,8 proc. i 11,3 proc.

W Łodzi nominalne średnie ceny transakcyjne mkw. nowych mieszkań spadły o 0,9 proc. kdk i wzrosły o 3 proc. rdr.

Ceny mieszkań - raport NBP nbp.pl

Na rynkach wtórnych obserwowano wzrosty dynamiki cen nominalnych w stosunku do drugiego kwartału tego roku, szczególnie wysokie w Łodzi i Krakowie. Utrzymywał się popyt na mieszkania starsze, lepiej położone, ale mniejsze, z uwagi na niższy koszt zakupu.

Budowa mieszkań

Z danych NBP wynika, że w trzecim kwartale tego roku rozpoczęto budowę 53,3 tys. mieszkań, tj. więcej o ok. 13,3 proc. w stosunku do kwartału drugiego i mniej o ok. 15,7 proc. rdr.

"Ponownie, nieco silniej rosły kw./kw. koszty budowy mieszkań, tj. materiałów, robocizny, najmu sprzętu, co było związane z niższymi rozmiarami produkcji budowlano-montażowej. Powróciło zainteresowanie zakupami terenów budowlanych oraz wzrosły ich ceny. Obserwowano jednocześnie wzrost stawek transakcyjnych najmu mkw. mieszkań oraz wyższe, od notowanych w poprzednich kwartałach, wzrosty średnich nominalnych cen transakcyjnych mkw. mieszkań na rynkach pierwotnych" - wskazał bank centralny.

Mieszkania na wynajem

Bank centralny poinformował, że w 2023 r. rosła liczba mieszkań oferowanych na wynajem, co było m.in. efektem oddawania do użytku mieszkań kupionych w latach 2020-2022, gdy wielu inwestorów decydowało się na zakupy mieszkania pod wynajem.

"Poziom średnich, transakcyjnych stawek najmu mkw. mieszkań (nie uwzględniając opłat eksploatacyjnych i opłat za media) wzrósł nieznacznie względem poprzedniego kwartału we wszystkich grupach miast, co nieco zwiększyło opłacalność najmu w dużych ośrodkach" - dodano.

NBP zwrócił uwagę, że z uwagi na wysokość stóp procentowych miesięczny koszt raty kredytowej związanej z nabyciem mieszkania stał się zbliżony do kosztu najmu mieszkania.

Jak podano, profesjonalny rynek najmu w kolejnych latach powinien się dalej rozwijać, ze względu na niestabilną sytuację na rynku nieruchomości, atrakcyjność cen mieszkań w Polsce na tle innych europejskich państw oraz wysokie, nominalne koszty kredytów hipotecznych.

Kredyty mieszkaniowe

W raporcie podano, że wartość wypłat nowych kredytów mieszkaniowych w Polsce w trzecim kwartale br. była wyższa od wypłat kredytów w tym samym okresie 2022 r., co było związane ze wzrostem zdolności kredytowej gospodarstw domowych. Wartość nowych umów gospodarstw domowych na złotowe kredyty mieszkaniowe (bez umów renegocjowanych) według danych NBP wyniosła w trzecim kwartale br. 15,2 mld zł, czyli była wyższa o ok. 4,2 mld zł (wzrost o 38 proc.) wobec wielkości z poprzedniego kwartału, oraz wyższa o ok. 6 mld zł (wzrost o 65 proc.) względem III kw. 2022 r.

NBP poinformował ponadto, że obecnie na sześciu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce ok. 76 proc. środków finansujących zakupy mieszkań to środki własne gospodarstw domowych. Popyt kredytowy wzrósł w trzecim kwartale br. głównie na skutek zmniejszenia bufora na obliczanie zdolności kredytowej przez banki, zgodnie z zaleceniami KNF, oraz dzięki uruchomieniu od lipca 2023 r. bezpiecznego kredytu 2 proc.

