- Nadal mamy do czynienia z kontynuacją cenowego rajdu. Nie są to lokalne podwyżki, które można by było uzasadnić specyfiką rynku, ale pojawiają się one masowo w większości największych miast - stwierdził ekspert Metrohouse Marcin Jańczuk, cytowany w raporcie Barometr Metrohouse i Credipass, opracowanym we współpracy z portalem rynekpierwotny.pl.