Ceny mieszkań wystrzeliły. W jednym mieście "wzrosty wyglądają wręcz kosmicznie"

"W porównaniu do poziomu przed rokiem niektóre wzrosty wyglądają wręcz kosmicznie. Chodzi o Sosnowiec, gdzie mediana stawek dla małych lokali (do 35 m2) wzrosła o niebotyczne 66 proc. rdr, a średnich i dużych mieszkań o 25 proc. rdr " - czytamy w komentarzu Expandera.

Jak czytamy w raporcie, dane sugerują, że "rynek nieruchomości w największych miastach wrócił do stabilnych wzrostów", a "stawki są wyższe zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału, jak i do poziomu sprzed roku".