Co dalej z cenami mieszkań? Prognoza

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej szuka kontrolerów ruchu lotniczego. Szanse na to stanowisko mają osoby odporne na stres, z wyobraźnią przestrzenną i podejmujące samodzielnie decyzje. Miesięczne wynagrodzenie to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zgłoszenia można składać do 9 marca 2022 roku.