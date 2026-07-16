Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości
|

Burza w sprawie najmu. "Najbardziej zadowolony może być biznes"

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Projekt przyjęty przez rząd był tematem publicznej dyskusji ministrów
Projekt przyjęty przez rząd był tematem publicznej dyskusji ministrów
Źródło zdj. gł.: Fotokon / Shutterstock.com
To miała być pierwsza próba uregulowania nieuregulowanego. Zamiast tego wybuchła polityczna awantura o najem krótkoterminowy. W tle są znikające z rynku mieszkania, walka o coraz bardziej lukratywny biznes i pytanie, czy polskie miasta podzielą los europejskich metropolii, które padły ofiarą własnego sukcesu.Artykuł dostępny w subskrypcji

Na więcej liczyli aktywiści miejscy. - Już wcześniejszą wersję projektu ocenialiśmy bardzo negatywnie, a tę, którą ostatecznie przyjęła Rada Ministrów, trudno nazwać inaczej niż wydmuszką - wyjaśnia w rozmowie z TVN24+ Mikołaj Paja ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Propozycja regulacji, która niedługo trafi do Sejmu, podzieliła niemal wszystkich uczestników sporu. To, co jedni uznają za porażkę, inni nazywają krokiem w dobrą stronę.

- Na pewno ten projekt jest dużo lepszy niż poprzedni - przekonuje TVN24+ Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego.

Żurawski reprezentuje jednak tylko część rynku. Obok są osoby fizyczne, zwykli Kowalscy, którzy dorabiają na wynajmie i rozliczają go ryczałtem, bez zakładania działalności gospodarczej.

A chodzi o dochodowy biznes, dostępność mieszkań na rynku i przyszłość polskich miast.

Jednocześnie przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego wymaga od nas Unia Europejska. Tu już jesteśmy spóźnieni.

Pozostało 86% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa dotycząca najmu krótkoterminowego.
Czego dotyczą najważniejsze kontrowersje.
Dlaczego przyjęty przez rząd projekt stał się tematem publicznej dyskusji ministrów.
Czy rząd wróci do kwestii usuniętych z obecnej wersji projektu.
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Nieruchomości
Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Zobacz także:
Minister finansów i gospodarki
Domański: nieprawidłowości na kwotę 120 miliardów złotych
Z kraju
shutterstock_2477736445_1
Ile lat Polacy spędzą w pracy? Nowe prognozy
Dla pracownika
jagodzianki jagody bulka shutterstock_2809662765
Nie tylko jagodzianki bez jagód. Są wyniki kontroli
Z kraju
pap_20220427_0TP
Setki milionów miesięcznie. Wiceminister apeluje o wsparcie dla kluczowej agencji
Z kraju
shutterstock_2505840835
Shein traci blask. Niższa wycena i cła UE uderzają w giganta
Handel
ontroler, konsola, gry shutterstock_1695525088
Tysiące oburzonych klientów. "Symboliczny koniec ery"
Łukasz Figielski
Żabka
Żabka na celowniku Japonii. Mocna reakcja rynku
Z kraju
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Rekordowa inwestycja na rynku półprzewodników. "Wieloletni megatrend"
Tech
Czy nadchodzi reaktywacji polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika
Jest potencjał, brakuje strategii. To może "zabić" polskiego elektryka
Moto
Donald Trump
Nowe wysokie cła. "Nie ma uzasadnienia"
Ze świata
pln pieniadze shutterstock_2612869397
Nowe dane NBP o inflacji bazowej w Polsce
Z kraju
United Airlines Newark lotnisko - EQRoy shutterstock_748280290_1
Cios w linie lotnicze. Ceny w górę
Turystyka
Stolica planuje budowę farmy wiatrowej (zdj. ilustracyjne)
Wielka przemiana energetyczna do 2040. Co nas czeka
Z kraju
shutterstock_2587626395 (1)
Dostała kontrowersyjną tablicę. "Jak to mogło przejść kontrolę?"
Ze świata
Panorama miasta Helsinek z katedrą helsińską i rynkiem, Finlandia
Chłód zamiast opalania się. Coraz chętniej wybieramy te kierunki
Turystyka
dziecko telefon komorka shutterstock_2709763561_1
Dochodzenie przeciwko TikTokowi. "Mamy bardzo poważne wątpliwości"
Tech
apartamenty budynek mieszkania shutterstock_2502243961
Pół miliona. Rekord w hipotekach
Nieruchomości
chiny ulica samochody auta shutterstock_2432619543_1
Chiny coraz mniej zależne od ropy. Kluczową rolę odgrywają taksówki
Tech
lody czekolada shutterstock_1676245402
Lody wycofane ze znanej sieci
Z kraju
dzieci wakacje oboz jezioro pomost AdobeStock_210427689
mObywatel dla rodziców. Ważne funkcje przed wyjazdem dziecka na kolonie
Z kraju
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Ponad 120 miliardów złotych. Deficyt Polski rośnie
Z kraju
Wall Street, giełda, maklerzy, inwestorzy
USA atakują Iran. Zaskakujący zwrot na rynku
Rynki
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Gdzie na tanie zakupy? Różnica nawet 70 złotych między sieciami
Z kraju
TANKOWANIE paliwo stacja
Ceny paliw rosną. Eksperci wskazują główną przyczynę
Moto
Space X
"Inwestorzy, którzy dali się ponieść emocjom, będą rozczarowani". SpaceX traci
Ze świata
Donald Trump w Białym Domu
Biały Dom stawia na AI w walce z hakerami. Powstaje specjalny projekt
Tech
Samochody w transporcie. Elektryczny Polestar i spalinowe Suzuki Swift
Mocny czerwiec na rynku aut. Najwyższy wynik w tym roku
Moto
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Waloryzacja emerytur 2027. Tabela
Dla seniora
Chorwacja, Igrane w gminie Podgora, Riwiera Makarska
Pierwszy taki zakaz w Chorwacji. Miasto ma dość imprez turystów
Turystyka
whatsup social media smartfon shutterstock_2481870661
Wielka Brytania zaostrza przepisy. Social media z nocnym limitem
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica