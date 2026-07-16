Burza w sprawie najmu. "Najbardziej zadowolony może być biznes"

Projekt przyjęty przez rząd był tematem publicznej dyskusji ministrów

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Na więcej liczyli aktywiści miejscy. - Już wcześniejszą wersję projektu ocenialiśmy bardzo negatywnie, a tę, którą ostatecznie przyjęła Rada Ministrów, trudno nazwać inaczej niż wydmuszką - wyjaśnia w rozmowie z TVN24+ Mikołaj Paja ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Propozycja regulacji, która niedługo trafi do Sejmu, podzieliła niemal wszystkich uczestników sporu. To, co jedni uznają za porażkę, inni nazywają krokiem w dobrą stronę.

- Na pewno ten projekt jest dużo lepszy niż poprzedni - przekonuje TVN24+ Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego.

Żurawski reprezentuje jednak tylko część rynku. Obok są osoby fizyczne, zwykli Kowalscy, którzy dorabiają na wynajmie i rozliczają go ryczałtem, bez zakładania działalności gospodarczej.

A chodzi o dochodowy biznes, dostępność mieszkań na rynku i przyszłość polskich miast.

Jednocześnie przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego wymaga od nas Unia Europejska. Tu już jesteśmy spóźnieni.