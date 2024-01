Mniej mieszkań na rynku. Deweloperzy o "strukturalnych brakach"

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w 2023 roku oddano do użytkowania 220,4 tysiąca mieszkań, z czego deweloperzy przekazali klucze do 136,5 tysiąca lokali. Do tych danych odniósł się Polski Związek Firm Deweloperskich, który ocenia, że w przyszłym roku na rynek trafi znacznie mniej lokali.