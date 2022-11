Rynek budowlany w odwrocie. "Spodziewamy się przez najbliższe dwa lata trudnej sytuacji"

GDDKiA i środku unijne

Prezes Budimeksu wskazuje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to stabilny zamawiający, który rocznie zamawia za około 10 mld zł i jest on uzależniony od środków unijnych. Jednak w przypadku segmentu drogowego pojawiła się bardzo agresywna oferta cenowa ze strony konkurencji, na polskim rynku zaczęło działać dużo nowych firm, głównie tureckich i chińskich.

- Rywalizujemy z agresywnymi ofertami firm tureckich czy chińskich, często przegrywamy tę rywalizację, bo te firmy po prostu składają ofertę nieco niższą od naszej bez kalkulacji kosztów. To bardzo utrudnia działalność, a sam koszt przygotowania oferty to dla nas 2-3 miliony złotych - powiedział.

PKP PLK a środki z UE

W przypadku PKP PLK planowane inwestycje kolejowe są wstrzymane do czasu odblokowania środków unijnych.

Prezes poinformował, że po trzech kwartałach 2022 roku grupa złożyła do PKP duże oferty o łącznej wartości ponad 11 mld zł, ale te kontrakty nie są podpisane. Po rozmowach z ministerstwem i zarządem PKP PLK jest jasne, że bez środków unijnych te kontrakty nie będą mogły być podpisane.

- Czekamy na środki unijne, namawiamy też do poszukania możliwości sfinansowania inwestycji kolejowych z budżetu przynajmniej do czasu otrzymania środków unijnych. Spodziewamy się, że one się pojawią w Polsce dopiero w 2024 roku. Czujemy się z tym jednak bezpiecznie, ponieważ nasz portfel zamówień przekracza 12 miliardów złotych, możemy przetrwać te dwa lata - powiedział Artur Popko.