Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości

Apetyt na mieszkania rośnie. Nasze możliwości też

blok mieszkania budynek Kielce podatek od nieruchomości
Nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce
Źródło: TVN24
Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła w styczniu o 50,4 procent w skali rocznej, a liczba wniosków zwiększyła się o 28,5 procent. Średnia wartość wnioskowanej pożyczki wynosiła nieco ponad 492 tysiące złotych - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

BIK wyjaśnił, że w styczniu 2026 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 50,4 proc. w porównaniu do stycznia 2025 r. O kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 36,3 tys. osób w porównaniu do 28,26 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 28,5 proc. W styczniu 2026 r. wzrosła również o 8,4 proc. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w porównaniu do grudnia 2025 r.

Zwiększona zdolność kredytowa wnioskodawców

Jak podał BIK, średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w styczniu 2026 r. (492,08 tys. zł) była wyższa o 11,5 proc. niż w styczniu 2025 r., a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,9 proc.

Cytowany w informacji prasowej główny analityk Grupy BIK dr hab. Waldemar Rogowski wskazał, że wzrosty wynikają głównie ze zwiększonej zdolności kredytowej wnioskodawców oraz sprzyjającej kupującym sytuacji na rynku nieruchomości. "Rosnący popyt na kredyty mieszkaniowe jest bezpośrednim efektem obniżek stóp procentowych w poprzednim roku i oczekiwań na kolejne w 2026 r. Dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na popyt jest zarówno nominalny, jak i realny wzrost wynagrodzeń" - ocenił ekspert.

Rogowski zwrócił uwagę, że rosnąca zdolność kredytowa pozwala również na wnioskowanie o coraz wyższe kwoty kredytu. "Na styczniowy odczyt wartości BIK Indeksu Popytu duży wpływ miała również średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego. W styczniu padł kolejny historyczny rekord – średnia kwota wnioskowanego kredytu wyniosła ponad 492 tys. zł co oznacza, że przekroczenie kwoty 500 tys. jest w tym roku realne" - uważa prof. Rogowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
Boom na krótkoterminowy najem
Koniec samowoli w najmie krótkoterminowym. Nowy obowiązek
Najnowsze
Zabudowa "łanowa" - Miszewo obok Gdańska
"Gdybym wiedziała, jak to będzie wyglądać, w życiu bym nie kupiła tu działki"
Tomasz Słomczyński

BIK Indeks Popytu

Dane pochodzą z BIK Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe, który jest wskaźnikiem mierzącym zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w Polsce. Indeks pokazuje, jak zmienia się wartość wniosków o kredyty mieszkaniowe składanych przez klientów indywidualnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Nieruchomościkredyt hipotecznyRynek mieszkaniowy
Zobacz także:
shutterstock_2613100179
"Cisza alkoholowa" w dniu głosowania. Przełomowe referendum
Ze świata
shutterstock_314177504
Uber zapłaci miliony. To kara za gwałt na pasażerce
Ze świata
shutterstock_2699009833
Zmiana w podejściu do alkoholu w muzułmańskim kraju
Ze świata
Jeff Bezos
Potężne inwestycje Amazona. Niedługo po cięciach w "Washington Post"
Ze świata
Bitcoin
Bitcoin najsłabszy od wyborów w USA. Co jest powodem?
Ze świata
enea logo shutterstock_2139081777
Regulator bierze się za Eneę. Stawką setki milionów
Z kraju
Donald Trump podczas ogłoszenia otwarcia portalu TrumpRx
Trump uruchomia portal. Amerykanie mają mieć dostęp do tańszych leków
Ze świata
shutterstock_2250571743
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Z Krakowa nad morze w nieco ponad godzinę. Wkrótce nowe połączenie
Z kraju
Władimir Putin
Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"
Maja Piotrowska
shutterstock_2651818499
Toksyna w produktach dla niemowląt. Ostrzeżenie
Handel
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
Nieruchomości
Zimowa burza w Nowym Jorku
Najgorszy wynik od Wielkiej Recesji. Przyczynił się do tego Amazon
Ze świata
shutterstock_2689149051
CBA zatrzymało twórców projektu gry mobilnej. Chodzi o milionowe szkody
Tech
Europejski Bank Centralny EBC
EBC zdecydowało. Jak zmienią się koszty pożyczek w strefie euro?
Najnowsze
Adam Glapiński
Co dalej ze stopami? Prezes NBP o marcowej perspektywie
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski komentuje Muska. "Dziękuję"
Z kraju
Moskwa Kreml
Niemiecki wywiad: Rosja wydaje więcej, niż zakładano
Ze świata
mediolan wlochy shutterstock_2298548261
Drożej niż podczas Tygodnia Mody. Gwałtowny wzrost
Ze świata
Wenezuela, ropa naftowa
"Namacalne bogactwo". Rządzący namawiają gigantów
Ze świata
Konwencja partii Brauna
Wynajęli pałac Braunowi, pieniądze przekazali Ukrainie
Z kraju
broker, giełda, wall street, stock exchange
"Panuje niepewność". Cena ostro w dół
Ze świata
unicef budynek logo shutterstock_2594306569
"Krzywda, którą powodują, nie ma nic wspólnego z fikcją". UNICEF podał niepokojące dane
Tech
MILANOCORTINA2026_MEDALS_OLY
To najdroższe medale w historii igrzysk
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Praca z importu. Rekord pobity
Z kraju
Berlin Brandenburg lotnisko shutterstock_2239720323
Lotnisko wstrzymuje wszystkie odloty
Turystyka
budowa pracownik robotnik praca shutterstock_1031601475
Nadchodzi wielka fala, na horyzoncie wielki problem
Z kraju
Blackout w Hawanie
Kryzys się pogłębia. Fatalne skutki działań USA
Ze świata
Radosław Sikorski
Sikorski: Stany Zjednoczone zidentyfikowały poważny problem
Z kraju
epa12704535
Gigantyczne zwolnienia w "Washington Post"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica