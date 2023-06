Tani kredyt na mieszkanie. Do programu zgłosiło się siedem banków

Dzisiaj już mamy siedem banków, które deklarują udział, to jest ponad dwa tysiące placówek, co powoduje, że na powiat mamy kilkanaście placówek, w których będzie można starać się o "bezpieczny kredyt" - poinformował w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na antenie RMF FM. - Po drugie są jeszcze pośrednicy - zaznaczył.

