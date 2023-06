Kredyty z dopłatą do raty. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Niedługo rusza program kredytów z dopłatą do raty - Bezpieczny kredyt 2 procent. Kto może wziąć udział w programie? Na jakich zasadach? Czy mieszkanie można wynająć? Czy taki kredyt można nadpłacać? Jak długo raty będą obniżone? Co z wkładem własnym? Wyjaśniamy.

Kiedy wchodzi w życie Bezpieczny kredyt 2 procent?

1 lipca wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. Bezpieczny kredyt 2 proc. z dopłatą państwa do rat.

Które banki wezmą udział w programie?

Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wszystko wskazuje, że wnioski o Bezpieczny kredyt 2 procent będzie można składać od 3 lipca (od przyszłego poniedziałku) w następujących bankach: PKO BP, Pekao, Alior czy VeloBank. Ale ostateczna lista może być dłuższa.

"Wejście w Bezpieczny kredyt 2 proc. proceduje osiem banków mających 50 proc. udziału w rynku kredytów hipotecznych" - przekazał w piątek na Twitterze minister rozwoju Waldemar Buda. "Odnotowujemy również zainteresowanie Grupy PBS i SGB, co daje szansę na udział w programie dużej sieci banków spółdzielczych" - dodał szef MRiT.

Kto może skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2 procent?

"Osoby, które planują kupno lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego" - wskazano na stronie rządowej.

Jakie trzeba spełnić warunki, by uzyskać Bezpieczny kredyt 2 procent?

Jak poinformował resort rozwoju i technologii, "kredytobiorca powinien:

- posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać; - przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego: 1. nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego; 2. nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz 3. w dniu udzielenia kredytu nie może mieć ukończone 45 lat".

Ile wynosi oprocentowanie kredytu?

"W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę i prowizję (jeśli będzie pobierana) banku" - wskazał MRiT.

Bezpieczny kredyt 2 procent - przykład Gov.pl

Czy oprocentowanie kredytu będzie stałe?

Jak podał resort rozwoju, "wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej", przy czym "w okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2 proc. + marża banku".

Czy Bezpieczny kredyt 2 procent jest tylko na pierwsze mieszkanie?

Tak, kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu w programie?

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł.

Czy konieczny jest wkład własny?

"Bezpieczny kredyt 2 procent to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od państwa do pierwszych 120 rat kredytu. Jak każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tysięcy złotych" - napisano na stronie MRiT.

- Istnieje jednak możliwość udzielenia gwarancji wkładu własnego poprzez połączenie z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego" oferowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego - wskazał w komunikacie MRiT minister Waldemar Buda.

"W przypadku chęci skorzystania z gwarancji BGK suma tej gwarancji oraz wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł oraz nie może przekroczyć 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, na które jest udzielany kredyt" - wytłumaczono.

Bezpieczny kredyt 2 procent - przykład gov.pl

Jak długo będzie przysługiwać dopłata do rat?

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień resortu rozwoju wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

Co z ratą po zakończeniu 10-letniego okresu obniżonego oprocentowania?

"Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych" - napisał MRiT.

Zwrócił uwagę, że "bank dokonując oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania zobowiązany jest uwzględnić cały okres spłaty kredytu".

"Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia będzie nadmiernie obciążała jego budżet domowy" - podał resort rozwoju.

Czy będą limity udzielanych kredytów w ciągu roku?

"Zakładamy, że w zależności od wysokości kwot dopłat, będziemy mogli finansować rocznie 30-40 tys. kredytów. Planowane wydatki pojawią się od 2024 r. i będą rosnąć do 2027 r. Przewidujemy, że wyniosą one rocznie od 800 mln zł w 2024 r. do 1,5 mld zł w 2027 r. Po tym roku będą już systematycznie spadać. Szacujemy, że zabezpieczy to potrzeby zdecydowanej większości osób spełniających kryteria do uzyskania dopłaty i posiadających zdolność kredytową" - wyjaśniono na stronie rządowej.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w Programie Trzecim Polskiego Radia w połowie czerwca stwierdził, że w tym roku każdy, kto będzie spełniał warunki programu, otrzyma "bezpieczny kredyt".

- Jeśli chodzi o pulę, to tutaj nie ma ograniczeń, ponieważ zaplanowaliśmy, że w tym roku nie będzie żadnych limitów, to znaczy tyle, ile będzie zainteresowanych, otrzyma ten kredyt - stwierdził Buda.

Czy jeśli mój współmałżonek ma mieszkanie, to mogę ubiegać się o Bezpieczny kredyt 2 procent?

Nie. Jak podał MRiT, "warunek dotyczący wieku musi spełniać przynajmniej jeden z małżonków, warunek pierwszego mieszkania muszą spełniać oboje".

Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o kredyt?

"O kredyt może ubiegać się singiel, małżeństwo bądź para w związku nieformalnym, która wychowuje co najmniej 1 dziecko. W przypadku gdy osoby pozostające w związku partnerskim wychowują co najmniej 1 dziecko bądź małżeństwa, limit kredytu zwiększa się z 500 do 600 tys. zł" - wytłumaczył resort rozwoju.

Co ze zdolnością kredytową w przypadku Bezpiecznego kredytu 2 procent?

"Ocena zdolności kredytowej należy do banku kredytującego. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank kredytujący podejmie decyzję o możliwości udzielenia kredytu. Z myślą o osobach nieposiadających zdolności kredytowej powstaje drugi instrument – Konto Mieszkaniowe" - podało MRiT.

"Bezpieczny kredyt 2 procent przygotowano tak, aby maksymalnie zniwelować ryzyko wzrostu raty po okresie dopłat. Tym samym przy ocenie zdolności kredytowej czynnik ten nie powinien mieć decydującego znaczenia" - wyjaśniono na stronie MRiT.

Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego znowelizowała Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Z wyliczeń Jarosława Sadowskiego z Expandera wynika, że dostępna kwota Bezpiecznego kredytu 2 proc. będzie o ok. 31 proc. wyższa niż dla zwykłego kredytu z oprocentowaniem stałym i ratą stałą. Jeśli więc ktoś może uzyskać obecnie np. 300 tys. zł zwykłego kredytu hipotecznego, to dostępna kwota kredytu z dopłatą wyniesie ok. 394 tys. zł. Jeśli natomiast teraz może uzyskać 400 tys. zł, to w ramach Bezpiecznego kredytu 2 proc. dostanie ok. 526 tys. zł.

Jak wzrośnie zdolność kredytowa po zmianach w rekomendacji S? Expander

Jaki jest minimalny okres kredytowania?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Co w przypadku, gdy Bezpieczny kredyt 2 procent weźmie singiel, ale po 3 latach wejdzie w związek małżeński z osobą która już posiada nieruchomość?

"Obecny projekt ustawy zakłada, że osoba taka nie utraci prawa do dopłat do rat Bezpiecznego kredytu 2 procent" - wytłumaczył MRiT.

Czy można sprzedać mieszkanie zanim minie 10 lat?

Jak podał resort rozwoju, "w przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w okresie przysługiwania dopłat do rat Bezpiecznego kredytu 2 procent dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego".

Czy mieszkanie zakupione z pomocą programu można wynająć?

"Rozwiązania określone w programie Pierwsze mieszkanie skierowane są do osób, które planują nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny albo jego budowę, celem zaspokojenia własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania w okresie przysługiwania dopłat do rat Bezpiecznego kredytu 2 procent dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego" - napisano na stronie rządowej. Jednocześnie nie ma nakazu zwrotu wypłaconych już dopłat do rat kredytu po okresie ich przysługiwania (po upływie 10 lat), a tym samym decyzja o wynajmie mieszkania będzie należała do kredytobiorcy

Czy można nadpłacać Bezpieczny kredyt 2 procent?

Jak wskazał MRiT, "w przypadku gdy dokonano przedterminowej spłaty części Bezpiecznego kredytu 2 procent dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, chyba że:

- spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, - spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem Mieszkanie bez wkładu własnego), - łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 tj. 200 tys. zł, - łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu".

Do kiedy trwa program Bezpieczny kredyt 2 procent?

"Bezpieczne kredyty" będą udzielane do końca 2027 r.

Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes, PAP