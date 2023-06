Rządowy program kredytowy bez limitów. Minister wyjaśnia

Na ten rok nie ma żadnych limitów środków na "bezpieczne kredyty" - zapewnił w czwartek minister rozwoju Waldemar Buda. Podkreślił, że chodzi o to, by z tych kredytów skorzystały wszystkie osoby, które odroczyły decyzję o zakupie mieszkania. Dodał, że do programu dołączyły "na razie dwa największe banki".

Program bez limitów

Jak wyjaśnił, w ub.r. wiele osób odwlekało decyzję o zakupie mieszkania z powodu wojny czy wysokich stóp procentowych , czekając na stabilniejszą sytuację. - Chcielibyśmy, by wszystkie osoby, które odroczyły decyzję o zakupie mieszkania, mogły bez żadnych ograniczeń skorzystać z tego w 2023 roku. Spodziewamy się, że to będzie nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Wszyscy zainteresowani gotowi mogą w tym programie wziąć udział - podkreślił Buda.

Dodał, że trwają też prace nad zniesieniem podatku od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania. W praktyce będzie to dotyczyć rynku wtórnego, gdyż na rynku pierwotnym PCC nie płaci się. Przepisy w tej sprawie są na etapie prac w Senacie. - Jeżeli są osoby, które planują zakup mieszkania na rynku wtórnym, zachęcamy do tego, by poczekać do momentu wprowadzenia tych rozwiązań. Senat, potem Sejm i decyzja prezydenta - to perspektywa kilku tygodni. Zakładamy, że jeszcze w sierpniu to rozwiązanie wejdzie w życie - zaznaczył szef MRiT.