Nowy minister o "bezpiecznym kredycie". "Chciałbym go zmodyfikować"

Chciałbym program "Bezpieczny kredyt 2 procent" trochę zmodyfikować, tak aby był otwarty dla większej liczby naszych rodaków - stwierdził w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman (PSL - Trzecia Droga). Dodał, że kredyt "może być nawet mniejszy, między 0 a 2 procent".

- Wszyscy się w tej chwili skupiają na tym mieszkalnictwie i słusznie, bo to jest jeden z najbardziej istotnych problemów. Ja także muszę przyznać, że w pierwszy dzień, mój wczorajszy w resorcie, rozpocząłem od rozmów na temat mieszkalnictwa, dlatego że potwierdziły się doniesienia medialne o tym, że pieniądze na ten "Bezpieczny kredyt 2 procent" praktycznie rzecz biorąc się skończyły - wskazał minister.

Hetman o "bezpiecznym kredycie"

Dodał, że "program można byłoby zamknąć", choć przewidziany "jest na lata 2023-2024".

- Wyjdziemy z propozycją kontynuacji tego programu, a jak ten program będzie kontynuowany na początku przyszłego roku, to siądziemy do takiego bardziej kompleksowego programu, który będzie oddziaływał nie tylko na rynek popytu, ale także na rynek podaży - powiedział Hetman.

Dodał także: - Chciałbym go trochę zmodyfikować, tak aby był otwarty dla większej liczby naszych rodaków. Może uda się go potanić, nie powodując kosztów dla budżetu państwa. Ta rozmowa, czekam na analizę, bo wczoraj odbyłem merytoryczną rozmowę, na dzisiaj mam dostać informację analityczną, kiedy mi to wszystko zostanie policzone. I czeka mnie jeszcze rozmowa z panem ministrem Domańskim.

Hetman został zapytany, czy zostanie zmniejszone oprocentowanie w "bezpiecznym kredycie". - Zobaczymy, to jest kwestia analizy, jeśli chodzi o budżet państwa. Może być nawet mniejszy. Między 0 a 2 procent - powiedział.

Nowy minister nie wskazał jednak, czy oprocentowanie w "bezpiecznym kredycie" zostanie zmniejszone do 0 procent. - Pracujemy nad tym w tej chwili. Nie ma odpowiedzi, bo musze zobaczyć analizy wpływu na budżet państwa i opiero wtedy będę mógł konkretnie odpowiedzieć - podkreślił.

Bezpieczny kredyt 2 procent

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podał, że zdecydował się na czasowe wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków w ramach programu Bezpieczny kredyt 2 procent z dniem 29 grudnia 2023 roku.

"W związku z wyczerpywaniem się limitu dopłat do Bezpiecznego kredytu 2 proc. przewidzianego na lata 2023-2024 oraz wynikającą z tego możliwą decyzją Banku Gospodarstwa Krajowego o wstrzymaniu przyjmowania nowych wniosków przez banki kredytujące od 8 stycznia 2024 roku, Bank Ochrony Środowiska podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu przyjmowania nowych wniosków o Bezpieczny kredyt 2 proc. z dniem 29 grudnia 2023 roku" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z danymi Związku Banków Polskich na koniec listopada tego roku banki udzieliły 40,8 tys. kredytów w programie Bezpieczny kredyt 2 proc.. Łączna wartość kredytów programu to blisko 16,55 mld zł, a liczba złożonych wniosków w ramach programu wyniosła przeszło 39,3 tys.

Obowiązująca od 1 lipca ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadziła m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa. "Bezpieczne kredyty" mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r. przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Zgodnie z ustawą "bezpieczny kredyt" może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Jego kwota nie może przekroczyć 500 tys. zł albo 600 tys. zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji BGK.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie MRiT, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe - jeśli będą pobierane. Jeśli w okresie przysługiwania dopłat do rat kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub kupi inną nieruchomość, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie wsparcie będzie musiał zwrócić.

Kim jest Krzysztof Hetman?

Krzysztof Hetman stanął na czele Ministerstwa Rozwoju i Technologii w rządzie Donalda Tuska. W przeszłości był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a przez ostatnie lata zasiadał w Parlamencie Europejskim.

W tej kadencji wstąpił do sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Od wielu lat Hetman związany jest z Polskim Stronnictwem Ludowym. W partii pełni funkcję wiceprezesa, a w województwie lubelskim jest prezesem zarządu.

