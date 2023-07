Rozpoczęta budowa, udziały, rozdzielność majątkowa. Ekspert odpowiada na pytania o kredyty z dopłatą

W poniedziałek ruszy możliwość składania wniosków o Bezpieczny Kredyt 2 procent. Czy można wziąć kredyt na zakup rozpoczętej budowy domu albo budowę całorocznego domu rekreacyjnego? Co w sytuacji małżeństw, które mają rozdzielność majątkową? To tylko część pytań związanych z nowym programem mieszkaniowym, przesłanych na Kontakt 24, na które odpowiedział Bartosz Turek, główny analityk HREIT.

W sobotę weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, wprowadzająca program Pierwsze Mieszkanie. Jednym z elementów programu jest Bezpieczny Kredyt 2 procent, który będzie skierowany do osób do 45. roku życia, które nie mają ani nie miały wcześniej własnego mieszkania.

- Ten program jest wielką niewiadomą, na pewno rozbudził oczekiwania u wielu osób, które do tego programu się kwalifikują. To widać już na rynku, te osoby od dawna tych mieszkań szukają, mają rezerwacje, podpisały nierzadko umowy przedwstępne i czekają co będzie dalej, są już w blokach startowych doradcy kredytowi, żeby złożyć wnioski o ten bezpieczny kredyt. Jak to będzie wyglądało, lada moment zaczniemy się przekonywać - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości z Grupy Morizon-Gratka.

Rozwiązanie przewiduje dopłaty do kredytu przez 10 lat, tak aby oprocentowanie zobowiązania przez cały ten okres było na poziomie 2 proc. plus marża banku. Od poniedziałku w pierwszych bankach ruszy możliwość składania wniosków o kredyty na preferencyjnych warunkach.

1. "Czy można wziąć kredyt na 2 proc. na zakup rozpoczętej budowy domu?"

- Jeśli kupicie Państwo ziemię z rozpoczętą budową za środki własne, to na dokończenie budowy będzie można wnioskować o 100 lub 150 tysięcy preferencyjnego kredytu - wyjaśnił Bartosz Turek. Zdaniem analityka "lepiej spróbować jednak innego rozwiązania – tak, aby cała transakcja (zakup działki + koszt dokończenia budowy) była finansowana preferencyjnym kredytem".

- W myśl prawa działka z rozpoczętą budową, to wciąż działka niezabudowana. W związku z tym ziemia z naniesieniami (rozpoczętą budową) oraz kosztami dokończenia inwestycji muszą zmieścić się w maksymalnym dozwolonym ustawą budżecie (preferencyjny kredyt plus maksymalnie 200 tysięcy złotych wkładu własnego). Trzeba też sprawdzić czy bank przyjmie taką nieruchomość jako zabezpieczenie i jakie będzie miał wymagania. Jeśli jednak ścieżka ta byłaby przez bank dopuszczona, to w większości przypadków byłaby ona korzystniejsza. Od tej, którą nakreśliłem jako pierwszą - zaznaczył Turek.

2. "Jestem rolnikiem. Nie posiadam mieszkania i domu, tylko ziemia do upraw i łąki mam zapisane na mnie. Czy w takim wypadku mogę ubiegać się o kredyt 2 proc.?"

Analityk przyznał, że zadający pytanie, pod pewnymi warunkami, może ubiegać się o kredyt w ramach rządowego rozwiązania.

- Tak, jeśli nie posiada Pan działki zabudowanej domem lub mieszkania, ani nie miał Pan wcześniej takiej nieruchomości, a do tego nie prowadzi Pan gospodarstwa domowego z osobą, która ma lub miała dom lub mieszanie, to spełnia Pan jedno z kluczowych wymagań programu - wyjaśnił Bartosz Turek.

- Jako kredytobiorca musi Pan ponadto spełniać wymaganie dotyczące wieku oraz posiadać zdolność kredytową, a nieruchomość, którą będzie chciał Pan kupić lub zbudować musi zostać zaakceptowana przez bank, a jej cena musi mieścić się w budżecie dozwolonym przez program (preferencyjny kredyt plus nie więcej niż 200 tysięcy złotych wkładu własnego) - dodał ekspert.

3. "Nie mogę znaleźć informacji na stronach rządowych ani w bankach, czy bezpieczny kredyt 2 proc. można również uzyskać na budowę domu całorocznego rekreacyjnego. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego działki, której jestem właścicielem dopuszcza w przeznaczeniu głównym budowę domu rekreacji indywidualnej a dopiero w przeznaczeniu uzupełniającym budowę domu jednorodzinnego. W związku z tym mogę wybudować najpierw dom całoroczny rekreacji indywidualnej, w którym można przebywać cały rok. Banki komercyjne udzielają normalnie kredytów hipotecznych na takie domy. Czy w związku z tym BK2% również dotyczyć będzie takich domów? Spełniają one potrzeby mieszkalne ich właścicieli przez cały rok i skoro banki udzielają na nie kredytów hipotecznych to takie dopłaty również powinny je obejmować, by nie dopuścić do dyskryminacji klientów".

Zdaniem Bartosza Turka "słusznie pojawia się w tym przypadku wątpliwość". - W ustawie zapisane jest przecież, że w nabytej lub wybudowanej nieruchomości trzeba zacząć prowadzić gospodarstwo domowe. Kluczowa jest tu więc interpretacja konkretnego banku – czy dom rekreacji całorocznej będzie odpowiedni do prowadzenia gospodarstwa domowego - ocenił analityk.

- Kolejne banki dołączające do programu mogą mieć w tej kwestii różne regulacje. Najlepiej pytać więc bezpośrednio w tych instytucjach, które zdecydowały się udzielać Bezpieczne Kredyty 2 procent - radzi Turek.

4. "Czy dostaniemy z żoną kredyt 2 proc. jeśli już mamy kredyt na działkę na której chcemy wybudować dom?"

Ekspert ma pozytywną informację dla zadających to pytanie. - Jak najbardziej, możecie Państwo otrzymać preferencyjny kredyt jeśli nie posiadacie, ani nie posiadaliście oddanego do użytkowania mieszkania lub domu - zaznaczył Turek.

- Możecie też Państwo rozważyć zaciągnięcie preferencyjnego kredytu na budowę domu na posiadanej działce. Jeśli jednak chcecie Państwo kupić inną nieruchomość mieszkalną, to musicie mieć świadomość, że jeśli kupicie na przykład mieszkanie na Bezpieczny Kredyt 2 procent, a potem za na przykład 3 lata oddacie co użytkowania dom zbudowany na posiadanej działce budowlanej, to stracicie prawo do dalszych dopłat do kredytu na wspomniane wcześniej mieszkanie - zwrócił uwagę analityk.

5. "Czy posiadając udziały w mieszkaniu kupionym z mężem przy rozdzielności majątkowej posiadam prawo do kredytu 2 proc. na zakup mieszkania, którego będę w jedyną właścicielką?"

Jak wyjaśnił Bartosz Turek, "posiadając udziały w mieszkaniu nabytym w sposób inny niż dziedziczenie (i to też pod pewnymi ograniczeniami), nie można skorzystać z preferencyjnego kredytu".

6. "Czy jeżeli z partnerką mamy wspólny kredyt mieszkaniowy i po 50 proc. własności mieszkania jest możliwość by jedno z nas zrzekło się/przepisało swoją część. A następnie starało się o bezpieczny kredyt 2 proc.?"

Analityk podkreślił, że "osoby, które są stroną umowy kredytowej i mają lub miały udziały w mieszkaniu nabytym w sposób inny niż dziedziczenie, nie mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu".

7. "Czy jeśli mąż ma zły BIK i we dwoje na pewno nie otrzymają kredytu to żona może starać się o kredyt 2 proc. sama? U notariusza jest podpisana rozdzielność majątkowa".

Turek zwrócił uwagę, że rozdzielność majątkowa nie ma znaczenia w kontekście Bezpiecznego Kredytu 2 procent.

- Kluczowe jest tu prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. W myśl ustawy – jeśli jesteście Państwo małżeństwem, to prowadzicie wspólnie gospodarstwo domowe. Od razu dodam też, że fikcyjny rozwód jest ryzykownym rozwiązaniem, bo może być odebrany jako próba wyłudzenia kredytu z dopłatą - wyjaśnił analityk.

Na stronie Rzecznika Finansowego możemy przeczytać, że "dopłaty należy zwrócić w sytuacji, gdy kredytobiorca zostanie prawomocnie skazany za oszustwo kredytowe (art. 297 § 1 lub 2 kodeksu karnego) popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2 procent". "Dopłaty podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku, wraz z odsetkami ustawowymi" - dodano.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes