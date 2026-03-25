Nieruchomości

Będą kary za hotele w domach. Rząd szykuje nowe przepisy

Rząd chce ukrócić proceder tworzenia tak zwanych hoteli robotniczych w domach jednorodzinnych. Właściciele, którzy bez zgody urzędów zmieniają sposób użytkowania swoich nieruchomości, mogą zapłacić nawet 10 tysięcy złotych kary - zapowiedział wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.

Na posiedzeniu komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło informację na temat zaawansowania prac legislacyjnych pozwalających rozwiązać problem powstawania obiektów zamieszkania zbiorowego w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Jak zauważyła strona samorządowa, obecne regulacje pozwalają na stworzenie w domu jednorodzinnym miejsc zakwaterowania nawet dla kilkudziesięciu osób.

"Urągające warunki" i zagrożenie bezpieczeństwa

- Są w Polsce miejscowości, są gminy, w których powstały wręcz osiedla zbudowane dokładnie po to, żeby osoby przyjeżdżające spoza kraju wegetowały w tych pomieszczeniach i to są z reguły domy jednorodzinne, albo budynki typu bliźniak, w którym mieszka kilkadziesiąt osób w urągających warunkach, bez szacunku dla przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych - mówił sekretarz strony samorządowej Marek Wójcik. - Ten problem musi się załatwić szybko zanim dojdzie do tragedii - podkreślił.

Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski poinformował, że zostały już przygotowane przepisy zmieniające prawo w tym obszarze. Przede wszystkim w budynku jednorodzinnym tylko 30 procent powierzchni będzie można przeznaczyć na cele zamieszkania okresowego. Przeznaczenie większej powierzchni na taką działalność będzie wymagało uzyskania decyzji o zmianie sposobu użytkowania budynku.

- Wprost wskazujemy, że jeżeli ktoś chce u siebie prowadzić taki hotel pracowniczy musi wystąpić o zmianę sposobu użytkowania budynku - podkreślił Lewandowski.

Resort planuje też wprowadzić karę finansową do 10 tysięcy złotych za użytkowanie budynku bez uprzedniej zgody na zmianę sposobu użytkowania. - Ta kara będzie mogła być nakładana także w kolejnych etapach, jeżeli właściciel budynku się do tego nie podporządkuje - mówił wiceminister.

Szybkie zmiany to priorytet

Na pytanie strony samorządowej o harmonogram prac nad nowelizacją przepisów, wiceszef MRiT odpowiadał, że rządowi zależy na jak najszybszym wprowadzeniu nowych regulacji. Obecnie rozważana jest zarówno opcja rządowego projektu jak i przygotowanie propozycji nowych przepisów w porozumieniu z parlamentarzystami, by były one procedowane jako inicjatywa poselska.

- Cel mamy ten sam zastanawiamy się, którą ścieżką szybciej to przejdzie - zaznaczył wiceminister.

Strona samorządowa KWRiST zadeklarowała gotowość współpracy nad szczegółowymi rozwiązaniami zawartymi w projekcie. Marek Wójcik zaapelował też o przywrócenie przepisów Prawa budowlanego sprzed 2018 roku, które pozwalały na o wydzieleniu co najwyżej dwóch lokali mieszkalnych w budynku jednorodzinnym.

- W domach jednorodzinnych wydziela się dzisiaj lokale mieszkalne i mamy dom jednorodzinnych, w którym mamy 14 czy 18 lokali mieszkalnych. Z punktu widzenia funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, infrastruktury komunalnej to jest coś co się nie powinno zdarzyć - podkreślił Wójcik.

Szczegółowe propozycje zmiany przepisów MRiT ma przekazać stronie samorządowej w ciągu tygodnia.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski/Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
