Były prezes może wrócić na stanowisko. Jest wniosek

- Wniosek będzie rozpatrywany we wtorek (23 kwietnia - przyp. red.) na radzie nadzorczej. Jak rada nadzorcza wyrazi opinię pozytywną, to przekażemy tę opinię do pani minister (Dziemianowicz-Bąk - przyp. red.) i wtedy pani minister zapewne skieruje wniosek do premiera - powiedział Liwiusz Laska, który oprócz przewodniczenia radzie nadzorczej ZUS jest także dyrektorem generalnym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.