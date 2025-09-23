Transfer w Orlenie. Dwóch nowych członków zarządu

Zmiany w zarządzie Orlenu. Sławomir Jędrzejczyk i Sławomir Staszak zostali powołani do zarządu Orlenu - poinformowała spółka w komunikacie w poniedziałek.

Dla Sławomira Jędrzejczyka to powrót do spółki po 8 latach. Sławomir Staszak jest członkiem zarządu Energi od 20 kwietnia 2024 roku. W związku z objęciem funkcji w Orlenie, zrezygnował ze stanowisk w macierzystej spółce.

Zmiany w zarządzie Orlenu

"22 września 2025 roku Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki: Pana Sławomira Jędrzejczyka z początkiem 24 września 2025 roku na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Pana Sławomira Staszaka z początkiem 29 września 2025 roku na funkcję Członka Zarządu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej na okres wspólnej kadencji Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025" - wskazał Orlen w poniedziałkowym komunikacie.

Jednocześnie zarząd Energi poinformował, że Staszak zrezygnował z członkostwa w zarządzie spółki i pełnienia funkcji jej prezesa z dniem 29 września 2025 roku.

Kim jest Sławomir Jędrzejczyk

Jak podaje spółka, Jędrzejczyk posiada blisko trzydziestoletnie doświadczenie w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2008-2017 był wiceprezesem ds. finansowych w PKN Orlen oraz wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Unipetrol a.s., członkiem zarządu Orlen Lietuva i członkiem rady dyrektorów Orlen Upstream Kanada. Jak wskazał Orlen w komunikacie, do najważniejszych zadań Jędrzejczyka należała realizacja strategii ukierunkowanej na wzrost wartości, budowanie relacji z rynkiem kapitałowym, zapewnienie finansowania oraz zwiększanie przepływów pieniężnych poprzez doskonałość operacyjną. Odpowiadał m.in. za obszar finansów, kontroling, księgowość, zarządzanie łańcuchem dostaw i relacje inwestorskie. W latach 2017-2025 Jędrzejczyk był m.in. inwestorem i niezależnym członkiem rad nadzorczych.

Jędrzejczyk jest absolwentem Senior Executive Program London Business School, Association of Chartered Certified Accountants ACCA oraz Politechniki Łódzkiej Wydziału Elektroniki.

Kim jest Sławomir Staszak

Sławomir Staszak od 20 kwietnia 2024 r. jest członkiem zarządu spółki Energa. Jak wskazano w komunikacie firmy, jest również przewodniczącym rad nadzorczych Energi Operator i spółki Baltic Offshore Service Solution, wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Energi Obrót oraz wiceprezesem rady zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Staszak posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w sektorze energetycznym, a także w zarządzaniu, opracowywaniu i wdrażaniu rozbudowanych systemów nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego i grupach holdingowych, również w zakresie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego i holdingowego oraz prawa rynku kapitałowego. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek i fundacji - m.in. w radzie nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2014 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Orlen Mateusz Marek / PAP

Paliwowy gigant z Polski

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

Zakład produkcyjny Orlenu w Płocku Archiwum TVN

W Płocku znajduje się siedziba i główny zakład produkcyjny Orlenu, który jest największym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce i jednym z największych w Europie.

Autorka/Autor:/ams

Źródło: PAP