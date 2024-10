Będą zmiany w sprzedaży alkoholu. Co szykuje rząd?

Nowe regulacje ws. opakowań z alkoholem

Warto przypomnieć, że nowe regulacje dotyczące opakowań to odpowiedź rządu na saszetki z alkoholem, przypominające do złudzenia mus owocowy dla dzieci, które w ostatnim czasie trafiły do sklepów w Polsce. Co prawda, produkt został już wycofany przez producenta, ale jak wyjaśniają członkowie rządu, by zapobiec takim sytuacjom w przyszłości, konieczne będzie uszczelnienie przepisów.