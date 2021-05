Rewolucja dla kierowców od 1 czerwca. Ministerstwo: zmiany także w egzaminach

Huptyś odniósł się w ten sposób do pojawiających się w niektórych mediach informacji o tym, że resort infrastruktury zmieniając przepisy Prawa o ruchu drogowym nie zmienił systemu szkolenia kierowców, a co za tym idzie - w myśl obowiązującego rozporządzenia - egzaminator nie będzie mógł dać negatywnego wyniku egzaminu za nieustąpienie wchodzącemu na przejście pieszemu.

MI: egzaminator może przerwać egzamin

Rzecznik resortu infrastruktury wskazał, że w tabeli dołączonej do rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (aktu wykonawczego do ww. ustawy), zostały wymienione przypadki szczególne, które bezwzględnie nakazują przerwanie egzaminu.

- Nie oznacza to jednak, że są to jedyne sytuacje, w których egzaminator może przerwać egzamin. Zatem jeżeli podczas egzaminu wystąpi inne zagrożenie, wynikające z art. 52 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, to egzaminator także powinien go przerwać. Od 1 czerwca 2021 r. będzie tak także w przypadku zagrożenia spowodowanego nieustąpieniem pierwszeństwa osobie wchodzącej na przejście, ale jeszcze się na nim nie znajdującej - stwierdził.