Zaczął jako stażysta 36 lat temu, teraz będzie prezesem. Zmiana warty w legendarnej firmie

Powrót do Nike po latach

Elliott Hill rozpoczął pracę w Nike, jako stażysta w 1988 roku, ale systematycznie piął się po szczeblach kariery. "Hill jest Nike do kości" - tak opisuje go Reuters. Dołączył do firmy po ukończeniu studiów na Ohio University w 1988 roku, przekonując przedstawiciela firmy, który wykładał na jego zajęciach z marketingu sportowego. - Dręczyłem go przez sześć miesięcy, aż w końcu mnie zatrudnił - powiedział Hill w grudniowym podcaście FORTitude.