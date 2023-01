Co dalej ze zmianą czasu? Ministerstwo odpowiada

Większość badanych za likwidacją zmiany czasu

Rozporządzenie w sprawie zmiany czasu

"Na chwilę obecną nie jest wiadome, jakie będą dalsze losy tego projektu"

"Polska - również tak jak i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej - uważa, że z ekonomicznego punktu widzenia najważniejsze jest zachowanie harmonizacji w kwestii czasu pomiędzy państwami członkowskimi, głównie ze względu na konieczność takiej harmonizacji na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Tym samym, wszystkie kraje członkowskie - przy odstąpieniu od dwukrotnych w ciągu roku zmian czasu - musiałyby mieć czas konieczny na wypracowanie stanowiska, co do tego jaki czas powinien obowiązywać w danym kraju w powiązaniu z tym, jaki czas będzie obowiązywał w danym regionie Unii Europejskiej" - napisała Olga Semeniuk-Patkowska.

Wiceminister przypomniała jednocześnie, że "na forum unijnym od końca 2019 r. nie były podejmowane działania w zakresie wypracowania ostatecznego kształtu dyrektywy znoszącej sezonowe zmiany czasu, co wiązałoby się również ze zintensyfikowaniem prac zmierzających do wypracowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zharmonizowanego stanowiska co do obowiązującego czasu".