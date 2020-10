Złoty mocno traci siły. "Coraz wyraźniejsza reakcja na sytuację epidemiczną"

Komentarze ekonomistów

"Złoty z coraz wyraźniejszą reakcją na sytuację epidemiczną. Ta wydaje się prowadzić do dalszych obostrzeń w kraju, co będzie miało negatywne skutki w wymiarze gospodarczym. Tym samym w obecnej sytuacji trzeba już brać pod uwagę możliwość większego deficytu (z dodatkowym stymulusem fiskalnym czy bez) - napisano w raporcie rynkowym Alior Banku.

Wczoraj EUR/PLN wybił się powyżej 4,50, co w obecnej sytuacji może być czynnikiem psychologicznym działającym w kierunku osłabienia złotego i stanowi zachętę do zagrywek na przetestowanie maksimum z końca września (ok. 4,5950)" - dodano.

"W otoczeniu podwyższonego ryzyka kurs EUR/PLN utrzymywać się będzie pod presją wzrostową, jednak dotarcie do poziomu 4,52 ogranicza przestrzeń do jego zwyżki. To ważny techniczny poziom, którego przełamanie może otworzyć drogę do dalszego osłabienia złotego" - napisali ekonomiści banku Millennium.