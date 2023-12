Konsekwencje za nieodśnieżony chodnik. Mandat może być tylko początkiem kłopotów

Nieodśnieżanie chodnika. Jakie mogą być konsekwencje

Jeśli nie uprzątniemy chodnika i na chodniku przylegającym do naszej nieruchomości dojdzie do wypadku, np. ktoś się poślizgnie i złamie rękę, to osoba ta ma prawo do dochodzenia odszkodowania przed sądem cywilnym. Poszkodowany ma praw do zadośćuczynienia za dotychczasowe leczenie, leki, rehabilitację oraz utracony zysk, np. na skutek niezdolności do pracy. Do tego, jeśli w wyniku zdarzenia osoba poszkodowana została dotknięta poważnym kalectwem, to może także starać się o rentę. Zależnie od sytuacji to może być koszt od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.