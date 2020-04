Zasiłek dla bezrobotnych wyższy niż pensja. Zaskakująca analiza

Wielu bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych otrzymuje pomoc od państwa, której wartość przewyższa ich wcześniejszą pensję - informuje dziennik "New York Times".

Przed wybuchem epidemii bezrobotni w większości stanów USA otrzymywali w zasiłku średnio mniej niż połowę swej wcześniejszej pensji - odnotowuje Ella Koeze na portalu "NYT". W USA pod koniec 2019 roku było to średnio ok. 372 dolary tygodniowo.

Do końca lipca z uwagi na epidemię bezrobotnym przysługuje jednak dodatkowe 600 dolarów tygodniowo. Przewidziano je we wprowadzonym w życie w marcu rekordowym, wartym ok. 2,2 bln dolarów, pakiecie stymulującym amerykańską gospodarkę.