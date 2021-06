Od dziś wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych w górę. Od 1 czerwca wynosi 1240,80 złotych, co oznacza wzrost o 3,4 procent. Zasiłki dla bezrobotnych są podnoszone o inflację w poprzednim roku.

Jak poinformowało ministerstwo rozwoju, pracy i technologii, od 1 czerwca 2021 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, przyznanego: po dniu 31 grudnia 2009 r., wynosi: 1240,80 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 974,40 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku, a przyznanego do dnia 31 grudnia 2009 r. wynosi 730,90 zł.