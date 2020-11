Zamknięte cmentarze, niesprzedane chryzantemy. Lawina wniosków o wsparcie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała wnioski dotyczące ponad 3,7 miliona sztuk chryzantem doniczkowych i 3,5 miliona chryzantem ciętych - poinformowała ARiMR. Wsparcie dla posiadaczy niesprzedanych kwiatów ma być wypłacone do końca roku.

Rekompensata za niesprzedane chryzantemy wynosiła w przypadku kwiatów doniczkowych 20 zł za sztukę, a ciętych – 3 zł. Pomoc przysługuje posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości oraz co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości, które nadawały się do sprzedaży w dniu złożenia wniosku.