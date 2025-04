Zakupy przed świętami. Godziny otwarcia sklepów

Gdzie i do której godziny zrobimy zakupy w święta wielkanocne? Jeśli jeszcze nie zdążyliśmy ze wszystkimi sprawunkami, to mamy nieco czasu. Oto godziny otwarcia sklepów w najbliższy weekend.

Żabka

Lidl

"W czwartek i piątek, 17 i 18 kwietnia, sklepy Lidl Polska będą działać według standardowo ustalonych godzin otwarcia dla danych dni. Natomiast w Wielką Sobotę, czyli 19 kwietnia, sklepy będą czynne do godziny 13:00" - przekazała nam Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs and CSR w Lidl Polska.

Biedronka

"Od 16 do 18 kwietnia ponad 3200 placówek sieci Biedronka będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30 lub dłużej, a w Wielką Sobotę (19 kwietnia) wszystkie sklepy będą otwarte do godziny 13:30" - poinformowała nas sieć.