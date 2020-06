Rząd znosi zakaz lotów. Nowe kraje na liście

We wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Lista krajów

W stosunku do poprzedniego rozporządzenia sprzed dwóch tygodni, z listy zakazu lotów usunięto Wielką Brytanię. Rozporządzenie zawiera też listę innych krajów, do których zakaz lotów nie obowiązuje. Są to: Czarnogóra, Gruzja, Japonia, Kanada, Albania, Korea Płd. i Ukraina. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2020 r.; traci moc z dniem 14 lipca 2020 r.