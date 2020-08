"Osoby powracające z państw objętych zakazem lotów będą musiały odbyć obowiązkową kwarantannę"

W związku z pandemią COVID-19 rząd planuje przedłużyć do 8 września zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym. Według projektu rozporządzenia Rady Ministrów na czarną listę może trafić ponad 60 krajów, z których nie będzie można przylecieć do Polski. Są to między innymi Hiszpania, Malta czy Albania. Nowe przepisy mają obowiązywać od 26 sierpnia.